Двое ученых из Казани вошли в мировой рейтинг цитируемости Scopus
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Двое ученых из Казани попали в число самых цитируемых исследователей планеты по версии международной базы данных Scopus. Об этом рассказал ректор КГМУ Айрат Фаррахов.
Оба исследователя работают в Казанском государственном медицинском университете. Алексей Петров — доктор биологических наук, он заведует лабораторией липид-зависимой регуляции Института нейронаук.
Ильдус Ахметов имеет степень доктора медицинских наук и руководит лабораторией генетики старения и долголетия.
Руководитель вуза поздравил обоих ученых. Он отметил, что коллектив вдохновляют их преданность науке, упорный труд и стремление постоянно искать новые знания.
В перечень топ-исследователей, составленный по всей России, вошли 990 ученых.
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