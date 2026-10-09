Двое ученых из Казани вошли в мировой рейтинг цитируемости Scopus

Двое ученых из Казани попали в число самых цитируемых исследователей планеты по версии международной базы данных Scopus. Об этом рассказал ректор КГМУ Айрат Фаррахов.

Оба исследователя работают в Казанском государственном медицинском университете. Алексей Петров — доктор биологических наук, он заведует лабораторией липид-зависимой регуляции Института нейронаук.

Ильдус Ахметов имеет степень доктора медицинских наук и руководит лабораторией генетики старения и долголетия.

Руководитель вуза поздравил обоих ученых. Он отметил, что коллектив вдохновляют их преданность науке, упорный труд и стремление постоянно искать новые знания.

В перечень топ-исследователей, составленный по всей России, вошли 990 ученых.