По старым кладбищам хорошо видно, как менялось отношение к памяти. Раньше чаще ставили похожие памятники, а сегодня семьи все чаще хотят, чтобы место рассказывало о конкретном человеке и сохраняло эту историю на годы.

Отсюда и интерес к семейным захоронениям и большим мемориальным комплексам, где заранее продумывают весь участок. Иногда такие проекты становятся частью архитектурной истории города. На кладбище Реколета в Буэнос Айресе, например, десятки семейных мавзолеев и усыпальниц сами по себе считаются архитектурными памятниками.

При этом индивидуальный проект вовсе не обязательно означает миллионы. В открытых каталогах российских производителей готовые мемориальные комплексы начинаются примерно от 150 тысяч рублей, а более сложные семейные решения стоят уже несколько сотен тысяч и выше.

Редакция ProKazan поговорила со Станиславом Зарубиным, основателем ритуального агентства «Ритуал Про», и узнала, как меняется мемориальная сфера, какие масштабные проекты уже можно реализовать в Казани и почему продуманный семейный комплекс может избавить от будущих переделок и лишних расходов.

«А что, так можно было?»: как меняется культура памятников

— Когда я приезжаю в другие города по России или за границу, я практически всегда стараюсь зайти на местное кладбище. Для меня это профессиональный интерес. Смотрю, как устроена территория, насколько там чисто, как выглядят сами захоронения и какие памятники выбирают люди.

Очень сильное впечатление на меня когда то произвело центральное кладбище в Минске. Там даже небольшой памятник часто имеет какую-то свою особенность. В одном случае через него рассказывают об увлечениях человека, в другом о его профессии или заслугах, где-то подчеркивают историю семьи. Встречаются скульптуры, бронза, стекло, сочетания натурального камня и металла. Видно, что люди действительно думают о том, какую память хотят сохранить.

В Москве на Троекуровском кладбище я видел уже совсем другой масштаб. Там есть семейные мемориальные комплексы площадью 40 или 50 квадратных метров. По сути, это серьезные архитектурные проекты из натурального камня, рассчитанные сразу на несколько поколений семьи.

В Казани пока чаще встречается более привычный подход. На кладбищах по прежнему много классических прямоугольных памятников без каких-то индивидуальных деталей. Но ситуация постепенно меняется. Становится больше гранита, комбинированных работ, интересных форм и решений, которые делают под конкретную семью и конкретного человека.

Я бы сказал, что особенно заметно мемориальная отрасль начала развиваться последние три или четыре года. И здесь многое зависит от тех, кто работает с людьми. В «Ритуал Про» мы часто видим одну и ту же ситуацию: человек приходит с мыслью «давайте сделаем как у всех», а когда начинаешь показывать другие варианты, рассказывать, что можно изменить форму, добавить личную деталь, связать проект с историей человека, реакция бывает буквально: «А что, так вообще можно было?»

Причем индивидуальность далеко не всегда означает огромный бюджет. Если понимать, какую сумму семья готова потратить, можно искать решения уже внутри нее. Иногда достаточно нескольких деталей, чтобы памятник перестал быть типовым и действительно рассказывал о человеке.

Пять захоронений и один проект: насколько большими бывают семейные мемориалы

— Совсем другой уровень работы начинается, когда речь идет уже не об одном памятнике, а о семейном участке. Здесь важно сразу понять, сколько захоронений нужно объединить, как будет устроено пространство и что может появиться на этом месте через несколько лет.

В «Ритуал Про» мы делали семейные комплексы площадью 18 и 21 квадратный метр, работали с участками, где находится пять, шесть и даже семь захоронений. В таких проектах уже важно продумать буквально все: от общей геометрии до того, как между собой будут сочетаться натуральный камень, металл, гравировка и декоративные элементы.

Отдельный момент, о котором люди часто не думают в начале, это будущее самого участка. Бывает, человек заказывает памятник для близкого и сразу понимает, что со временем рядом будет его собственное место. Тогда лучше учесть это еще на этапе проекта, чтобы весь комплекс изначально выглядел цельно и через годы не пришлось переносить плиты, менять композицию или заново переделывать благоустройство.

Для нас в таких проектах важен именно этот запас на будущее. Чтобы сегодня человек видел законченный мемориал, а через десять или двадцать лет он по прежнему оставался логичным и не требовал полной перестройки.

Полгода работы за одной картинкой: как на самом деле создают большой мемориал

— Когда заказчик видит готовый эскиз, может показаться, что основная работа уже сделана. На самом деле для большого мемориального комплекса с этого момента многое только начинается.

После согласования дизайна наши технические специалисты готовят документацию. Нужно рассчитать конструкцию, понять, как ее устанавливать и закреплять на конкретном участке. Отдельная задача начинается с камня. Для крупного комплекса важно подобрать материал одной породы, чтобы элементы потом не отличались друг от друга по цвету. После этого начинается производство: камень распиливают, придают ему нужную форму, делают гравировку, фрезеровку и другие виды обработки.

В мемориальном направлении «Ритуал Про» сейчас задействовано шесть станков. Но даже точное производство не отменяет работу непосредственно на кладбище. Перед монтажом бригада смотрит на сам участок, его неровности, расположение соседних захоронений и решает, как правильно укрепить конструкцию. Ошибка здесь может проявиться далеко не сразу, поэтому для нас важно пройти весь путь от проекта до установки самим.

Отсюда и сроки, которые иногда удивляют заказчиков. Более привычные для нас работы занимают примерно один или два месяца. Сложный проект может потребовать три или четыре месяца, а самые масштабные семейные комплексы мы делаем в среднем около полугода.

Причем эти шесть месяцев человек в итоге видит в одной готовой работе. За ней остаются проектирование, расчеты, поиск материала, производство, монтаж и проверки на каждом этапе. Поэтому мы всегда смотрим прежде всего на то, насколько готовый комплекс совпал с тем, что согласовали в самом начале. Если картинка из проекта в итоге становится реальным объектом без неприятных сюрпризов, значит, вся эта большая работа была сделана правильно.

Сэкономили сегодня, переделали через несколько лет: где заканчивается разумная экономия

— Я бы вообще не советовал начинать с вопроса «как сделать дешевле». Лучше сначала честно определить бюджет и уже внутри него искать хорошее решение.

Памятник ставят надолго. Он может простоять 30, 50, 100 лет и больше. И если попытаться в небольшой бюджет уместить слишком масштабный проект, где то почти неизбежно появится компромисс. Это может быть материал, качество обработки, конструкция или сама установка. А через несколько лет такая экономия уже возвращается ремонтом и переделками.

У нас были случаи, когда родственники в итоге полностью демонтировали старое благоустройство и делали все заново. И это всегда сложнее и дороже, чем один раз нормально продумать проект.

При этом я не считаю, что достойный памятник обязательно должен стоить огромных денег. Если бюджета на большой гранитный комплекс нет, можно подобрать более простое решение, например гранитный обелиск, металлическую конструкцию или другой вариант в рамках доступной суммы. Главное, чтобы деньги были потрачены на качество, а не на попытку любой ценой сделать проект визуально крупнее.

Еще один важный момент для клиента это то, кто отвечает за результат. Когда проектирование, производство и монтаж находятся внутри одной компании, проще контролировать каждый этап и быстрее вносить изменения, если они понадобятся. В «Ритуал Про» мы сами ведем проект от согласования до установки и проверяем качество на каждом этапе. Для заказчика это означает, что между эскизом и готовым мемориалом меньше случайных решений и меньше риска, что в конце получится совсем не то, что обсуждали в начале.

Мемориальный комплекс всегда остается частью семейной истории на долгие годы. Поэтому здесь особенно важно заранее продумать проект, материалы, будущую нагрузку и саму логику участка, чтобы со временем не возвращаться к переделкам и лишним расходам.

Если вы хотите обсудить индивидуальный памятник, семейный комплекс или благоустройство участка, обратиться в «Ритуал Про» можно по адресам: ул. Сафиуллина, 5

пр. Ибрагимова, 32б

ул. Журналистов, 34 И Телефон: +7 (843) 216-00-14

Сайт: kzn-ritual.ru

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