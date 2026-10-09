Новости Татарстана

Булат Зиастинов стал одним из лучших в выпуске «Титанов»

Анастасия Шарова Автор статьи
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Три представителя Татарстана продолжили борьбу в спортивном шоу «Титаны» (16+) на ТНТ. В пятый этап прошли марафонец Искандер Ядгаров, мастер спорта по тхэквондо Булат Зиастинов и модель Илья Романов.

В четвертом выпуске участники выполняли испытание «титанические ступени». Им нужно было в висе переносить металлический гриф с одной ступени на другую только при помощи ступней. Мужчины работали с весом 10 кг, женщины — 5 кг.

Искандер Ядгаров оказался в одной группе со своим давним соперником Степаном Киселевым. Киселев выбыл почти сразу, а Ядгаров придумал нестандартную технику и продержался до 38-го подхода. Его смекалку отметил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Булат Зиастинов выступил в третьей группе и вошел в число сильнейших участников этапа. Он выполнил более 65 повторений, занял четвертое место и получил преимущество на следующее испытание.

Никто из атлетов из Татарстана не попал на выбывание. При этом Степан Киселев не справился с дополнительным заданием и покинул проект, завершив многолетнее противостояние с Ядгаровым. После ухода он заявил, что будет болеть за Искандера.

Борьбу за главный приз в 10 млн рублей продолжают 85 участников.

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