Пирожки люблю, а возиться с тестом не хочу: начинку заворачиваю в лаваш — 10 минут, и горячая гора готова

Когда хочется горячих пирожков, но совсем нет желания замешивать тесто, ждать расстойки и потом отмывать стол от муки, выручает обычный тонкий лаваш. Он легко заменяет тесто, быстро подрумянивается на сковороде и хорошо удерживает начинку внутри.

Особенно удобно готовить такие пирожки с сыром и ветчиной. Ничего предварительно варить или обжаривать не нужно: достаточно нарезать продукты, завернуть в лаваш и отправить на сковороду. За 10 минут можно приготовить целую тарелку горячих конвертиков с хрустящей оболочкой и расплавленным сыром.

Начинка из продуктов, которые уже есть в холодильнике

Для 8 небольших пирожков понадобится:

тонкий армянский лаваш — 2 больших листа;

ветчина — 150 г;

твердый или полутвердый сыр — 120 г;

сметана — 1 ст. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

растительное масло — 1 ст. л.;

черный перец — по вкусу.

Ветчину можно заменить готовой курицей, а сыр выбрать любой хорошо плавящийся. Главное, чтобы начинка не была слишком влажной. Иначе лаваш быстро размокнет, а при переворачивании конвертики могут порваться.

Сметана здесь нужна только для сочности. Добавлять ее много не стоит: одной ложки достаточно, чтобы соединить сыр, ветчину и зелень.

Заворачиваем пирожки без единой щепотки муки

Нарежьте ветчину мелкими кубиками или короткой соломкой. Чем мельче кусочки, тем удобнее будет сворачивать пирожки. Натрите сыр на крупной терке, добавьте к ветчине. Положите сметану, измельченную зелень и немного черного перца. Перемешайте. Разрежьте каждый лист лаваша на четыре прямоугольника примерно одинакового размера. На край каждого прямоугольника положите по 1–2 столовые ложки начинки. Не распределяйте ее по всей поверхности, иначе свернуть плотный конвертик будет сложнее. Подверните боковые края лаваша к центру, затем сверните заготовку рулетиком или прямоугольным конвертом. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите пирожки швом вниз и готовьте на среднем огне около 2 минут. Переверните и обжарьте еще 1–2 минуты, пока лаваш не станет золотистым, а сыр внутри не расплавится.

Если сковорода большая, все восемь пирожков можно приготовить за две партии. На саму жарку потребуется примерно 6–8 минут, а вместе с нарезкой и сборкой — около 10–15 минут.

Почему лаваш иногда трескается при сворачивании

У свежего лаваша достаточно эластичная структура, поэтому он легко складывается и не рвется. Но если упаковка давно открыта, края начинают подсыхать. При попытке свернуть плотный конвертик такой лаваш может потрескаться.

Исправить ситуацию помогает небольшое количество влаги. Достаточно слегка сбрызнуть лист водой, накрыть чистым полотенцем и оставить на 1–2 минуты. Лаваш станет податливее, и начинку будет проще завернуть.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Выкладывайте пирожки на сковороду именно швом вниз. За первые две минуты лаваш подрумянится и зафиксирует форму конвертика. Если сразу положить его другой стороной, края могут раскрыться, особенно когда сыр начнет плавиться».

Как сохранить хрустящую корочку

Готовые пирожки лучше не складывать высокой стопкой сразу после жарки. От горячей начинки продолжает подниматься пар, и нижние конвертики быстро становятся мягкими.

Разложите их на широкой тарелке в один слой и дайте постоять буквально минуту. За это время сыр внутри немного загустеет, а лаваш сохранит приятный хруст.

Подавать такие пирожки можно со сметаной, чесночным соусом или свежими овощами. А если захочется разнообразия, в следующий раз начинку легко поменять: подойдет картофельное пюре с жареным луком, тушеная капуста или готовые грибы с сыром.

Получается удобная замена домашним пирожкам, когда хочется горячей выпечки, но времени на настоящее тесто нет.

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