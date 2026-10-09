Казанцев приглашают на ярмарку вакансий в природоохранной сфере

Освоить профессии, связанные с охраной природы, можно будет 17 октября в Казани. В торговом центре «МЕГА» с 11:00 до 15:00 начнет работу ярмарка вакансий «Заповедный Татарстан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии Татарстана.

Событие станет финальным этапом одноименного эколого-просветительского проекта молодежной экологической организации «Будет чисто». Его цель — развивать экологическую культуру среди молодых людей и привлекать добровольцев к работе на особо охраняемых природных территориях. Часть программы уже позади: с февраля по апрель 2026 года действовала кадровая школа по заповедному делу, где занимались 40 школьников и студентов из республики. Летом 54 волонтера проверили знания на практике в трех заказниках — «Степной», «Кичке-Тан» и «Чистые луга».

На ярмарке участникам расскажут о востребованных специальностях и перспективах развития в природоохранной сфере. В программе — научно-популярные лекции и экологические квизы о заповедных территориях. Представители учебных заведений, ООПТ и государственных учреждений поделятся информацией о стажировках и открытых вакансиях, а гости увидят фильм о заказниках республики. Самых активных участников проекта отметят наградами.

Присоединиться к лекциям и квизу может любой желающий — достаточно зарегистрироваться прямо на месте. Старшеклассникам и студентам, которые хотят выступать командой из пяти человек, нужно пройти онлайн-регистрацию до 14 октября 2026 года.

Организаторы — «Будет чисто» и ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник». Проект поддержало Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, а деньги выделил грант Президента России, предоставленный Президентским фондом природы. Инициатива входит в национальный проект «Экологическое благополучие».