Когда холодильник почти пустой: картошка и пара яиц превращаются в сытный ужин на одной сковороде

В холодильнике осталось два яйца, в шкафу лежит несколько картофелин, а готовить что-то сложное совсем не хочется. В такой ситуации можно обойтись без мяса, сыра и длинного списка ингредиентов. Из обычной картошки получается большая румяная лепешка, которой хватит на две полноценные порции.

По вкусу она напоминает что-то среднее между драниками и картофельной запеканкой. Снаружи появляется золотистая корочка, а внутри картофель остается мягким. Главное — правильно распределить массу по сковороде и не торопиться с переворачиванием.

Что понадобится для ужина из картошки

Для сковороды диаметром 24 см возьмите:

картофель — 500–600 г;

яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Лук можно не добавлять, если его нет под рукой. Но с ним картофельная лепешка получается ароматнее, а сама масса меньше темнеет во время подготовки.

Мука помогает удерживать форму, хотя ее количество зависит от сочности картофеля. Если хорошо отжать натертую массу, двух столовых ложек обычно достаточно.

Картошку натираем прямо перед жаркой

Очистите картофель и натрите на крупной терке. Если хочется более нежной текстуры, половину картофеля можно натереть на мелкой. Переложите картофельную массу в сито или марлю и слегка отожмите. Лишняя жидкость мешает образованию румяной корочки. Натрите лук на мелкой терке, добавьте к картофелю и перемешайте. Разбейте в миску два яйца, всыпьте соль, перец и муку. Соедините все ингредиенты до получения густой массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите картофельную смесь и распределите ровным слоем толщиной около 1,5 см. Уменьшите нагрев до умеренного, накройте крышкой и готовьте примерно 8–10 минут. Нижняя сторона должна хорошо подрумяниться, а верх — частично схватиться. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, осторожно переверните лепешку и верните ее на сковороду другой стороной. Готовьте еще 7–9 минут до мягкости картофеля.

Время приготовления может немного отличаться в зависимости от толщины лепешки и мощности плиты. Если корочка начинает темнеть слишком быстро, огонь лучше уменьшить.

Почему не стоит делать картофельный слой толстым

Главная сложность такого ужина — добиться мягкой середины без подгоревшей поверхности. Если выложить всю картофельную массу высокой горкой, нижняя сторона быстро поджарится, а верхняя часть останется сырой.

Поэтому для большой лепешки лучше использовать широкую сковороду. Картофель должен распределяться равномерно, без толстых участков в центре.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не пытайтесь перевернуть большую картофельную лепешку обычной лопаткой. Гораздо удобнее использовать плоскую тарелку чуть шире сковороды. Сначала убедитесь, что нижняя корочка достаточно плотная, а затем осторожно переверните лепешку и верните ее обратно для обжаривания второй стороны».

Как понять, что ужин готов

Ориентироваться только на золотистую корочку не стоит. Она может появиться раньше, чем картофель полностью размягчится.

Проверьте середину вилкой: картофель должен легко прокалываться, без ощущения сырой твердой стружки. Яичная масса при этом должна полностью схватиться.

После приготовления оставьте лепешку на тарелке на 2–3 минуты. Она станет немного плотнее, поэтому ее будет проще разрезать на аккуратные треугольники.

Подавать такой ужин можно со сметаной, солеными огурцами или салатом из свежей капусты. А если в холодильнике найдется немного зелени, достаточно посыпать ею готовую лепешку перед подачей.

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