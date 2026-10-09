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Мужчины назвали интимную позу, которая вызывает у них дискомфорт

Служба новостей Автор статьи
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Британское издание Metro обратило внимание на обсуждение пользователей Reddit о самой нелюбимой позе во время интимной близости. Многие мужчины признались, что испытывают дискомфорт из-за позиции, название которой связано с перевернутыми цифрами, пишет АиФ.

По данным издания, мужчины не всегда готовы открыто говорить о таком отношении. Этому мешает распространенный стереотип, будто подобный опыт должен восприниматься исключительно как повод для гордости. Поэтому признание в неприязни к этой позе для некоторых выглядит неловким.

Один из участников обсуждения отметил, что главная сложность заключается в необходимости одновременно быть активным и получать удовольствие. По его словам, из-за этого трудно расслабиться и сосредоточиться на собственных ощущениях.

Часть женщин в обсуждении поддержала эту точку зрения. Некоторые рассказали, что тоже сталкивались с неловкостью, а другие признались, что испытали облегчение, узнав о похожем опыте у мужчин.

Сексолог Джиджи Энгл отметила, что на практике такая поза подходит далеко не всем. Однако многие партнеры избегают прямого разговора, чтобы не задеть чувства друг друга. По словам специалиста, открытое обсуждение предпочтений и дискомфорта помогает сделать интимную жизнь более комфортной и гармоничной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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