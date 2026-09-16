Энергетикам до конца года передадут еще четыре турбины

Российские машиностроители продолжают поставки турбин по обновленным графикам. Об этом в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС. По его словам, до конца года готовятся к передаче еще четыре турбины — для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе.

Срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением, пояснил министр. После этого графики скорректировали и переутвердили на уровне комиссий Мантурова и Новака. Сейчас производители идут в соответствии с обновленными сроками: в прошлом году было передано шесть турбин, в этом году — еще пять. Алиханов отметил, что планируется выйти на обычный плановый режим работы с учетом большой работы по импортозамещению.

Ранее ряд генерирующих компаний столкнулся с задержками поставок турбин для модернизации энергообъектов. Так, «Русгидро» обратилась к правительственной комиссии по развитию электроэнергетики с просьбой перенести сроки поставок мощности на двух блоках Нерюнгринской ГРЭС из-за задержки оборудования. В апреле 2025 года структура «Интер РАО» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Силовым машинам» на сумму 264,7 млн рублей в связи с просрочкой поставки оборудования для модернизации одного из энергоблоков Костромской ГРЭС.

В «Силовых машинах» пояснили ТАСС, что основной причиной задержек стало отклонение от срока поставки крупногабаритных заготовок производителями литья. Это произошло из-за роста спроса после введения правительством РФ требований по установке исключительно отечественных заготовок. Глава «Силмаша» Алексей Подколзин сказал, что предприятию удалось выйти на график производства и оно выполняет поставки в срок и по графику, утвержденному участниками энергорынка. В 2026 году «Силовые машины» планируют выпустить 7 газовых и 14 паровых турбин, а с 2029 года после доинвестирования в расширение мощностей предприятие сможет производить ежегодно по 10 машин.