За неделю в Татарстане подорожали две марки бензина — АИ-92 и АИ-98

За неделю в Татарстане подорожал бензин двух марок — АИ-92 и АИ-98. По данным Росстата, литр первого прибавил в цене 64 копейки — с 68,37 до 69,01 рубля. Второй вырос на 1,18 рубля: с 98,07 до 99,25.

При этом другие виды топлива в республике цену не поменяли. АИ-95 по-прежнему стоит 73,83 рубля за литр, а дизель — 80,98 рубля. Эти показатели остались на прежнем уровне, хотя общий недельный срез показал движение вверх по двум маркам.

Рост стоимости автомобильного бензина за тот же период зафиксировали в 36 регионах России. Самый заметный скачок произошёл в Ингушетии — плюс 12,6%. В Севастополе, наоборот, топливо подешевело на 6,7%. В Москве и Санкт-Петербурге цены практически не сдвинулись.

Ранее глава Chevron Майк Вирт говорил о мировом топливном кризисе, который связывает с ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, быстрого снижения цен на топливо ждать не стоит.