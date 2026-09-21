Пюре осталось со вчера: прячу внутрь сыр и жарю по 5 минут — горячие лепешки разлетаются сразу

Вчерашнее картофельное пюре после холодильника становится плотнее, поэтому просто разогреть его уже не так интересно. Зато такая консистенция отлично подходит для лепешек: картошка легко держит форму, а внутрь можно спрятать кусочек сыра.

На сковороде появляется румяная корочка, а сыр в середине успевает расплавиться. Получается полноценное горячее блюдо из остатков гарнира, причем новое пюре специально готовить не придется.

Что понадобится

готовое картофельное пюре — 500 г;

твердый или полутвердый сыр — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3–4 ст. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

черный перец — по вкусу;

соль — при необходимости;

растительное масло — для жарки.

Количество муки зависит от самого пюре. Если в нем было много молока или сливок, ее может потребоваться немного больше.

Сначала проверяем картофельную основу

Холодное пюре переложите в миску, добавьте яйцо, зелень и три столовые ложки муки. Поперчите и перемешайте.

Масса должна оставаться мягкой, но собираться руками в лепешку. Если картошка сильно липнет и расползается, подсыпьте еще ложку муки. Сразу добавлять много не стоит — иначе готовое блюдо получится мучнистым и плотным.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких лепешек вчерашнее пюре даже удобнее свежего. После холодильника оно плотное и формуется проще. Если картошка была очень мягкой, сначала добавляю минимум муки и даю массе постоять пару минут».

Как спрятать сыр и пожарить лепешки

Сыр нарежьте небольшими брусочками или крупными кубиками. Можно и натереть его, но цельный кусочек проще закрыть картофельной массой. Разделите пюре примерно на 6 равных частей. Каждую расплющите на ладони в толстую заготовку. Положите в центр сыр, соедините края и тщательно закройте начинку картофелем. Аккуратно приплюсните заготовку. Оптимальная толщина — примерно 1,5–2 см. Слишком толстые лепешки будут долго прогреваться в центре. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите заготовки, оставляя между ними свободное место. Жарьте на среднем огне около 4–5 минут, пока снизу не образуется плотная золотистая корочка. Только после этого переворачивайте. Вторую сторону готовьте еще 4–5 минут. Подавайте лепешки горячими, пока сыр внутри остается расплавленным.

Почему лепешки разваливаются при переворачивании

Чаще всего их пытаются сдвинуть слишком рано. Пока снизу не появилась корочка, мягкая картофельная масса легко рвется. Поэтому первые несколько минут лепешки лучше вообще не трогать.

Есть значение и у начинки. Сыр должен оставаться полностью внутри: если он выглядывает через тонкий слой картофеля, при нагревании расплавится и начнет вытекать на сковороду.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Руки слегка смачиваю водой — холодное пюре тогда меньше прилипает, а лепешки проще сформировать без дополнительной муки. Особенно тщательно закрываю место соединения краев вокруг сыра».

К таким картофельным лепешкам достаточно сметаны и свежей зелени. В итоге вчерашний гарнир превращается в отдельное горячее блюдо с хрустящей поверхностью и тягучей сырной серединой.

Может быть интересно: