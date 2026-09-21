В Костенках нашли морские ракушки возрастом 41 тыс. лет

Археологи из Института истории материальной культуры РАН при раскопках стоянки Костенки в Воронежской области обнаружили около 50 ракушек, которые использовали как украшения. Возраст находок — примерно 41 тыс. лет. Среди них две раковины морского моллюска Tritia reticulata с отверстиями для подвешивания, ещё 48 сделаны из раковин речных моллюсков Theodoxus fluviatilis и других видов.

Руководитель раскопок, старший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Андрей Синицын уточнил: речные раковины обитатели стоянки могли собрать прямо в Дону, в нескольких сотнях метров от поселения. Морские же раковины попали сюда издалека: до Чёрного моря около тысячи километров. По его словам, для украшений использовали и доступный рядом материал, и принесённый из дальних мест.

Откуда именно доставили морские ракушки, пока неясно. Их могли хранить как реликвию, память о временах, когда люди жили у моря, или передавать при межплеменном обмене — «торговле» без караванов и профессиональных купцов. Историки уже фиксировали похожие случаи в палеолите: например, янтарь встречался по всей Европе, хотя добывается только на Балтике.

Костенки — всемирно известный археологический комплекс: на небольшой территории находятся около 60 стоянок каменного века. Люди жили здесь 45–15 тыс. лет назад, строили жилища из бивней и костей мамонта; здесь же нашли палеолитических Венер. Вопрос о том, почему в палеолите изображали в основном женщин, остаётся загадкой.