5G-подписки превысили 3,1 млрд, Россия запустила сети в 16 городах

К апрелю 2026 года коммерческие сети пятого поколения запустили 392 оператора по всему миру, ещё 643 инвестируют в технологию, а число 5G-подписок превысило 3,1 млрд — только за первый квартал прибавилось 162 млн. Об этом говорится в Ericsson Mobility Report и на gsacom.com.

На конец 2025 года на 5G приходилось 48% всего мобильного трафика, а к 2031 году, по прогнозу Ericsson, доля вырастет до 85%; 4G пока удерживает большинство устройств. Пятое поколение называют самой быстрорастущей мобильной технологией в истории, но 4G понадобилось больше времени для достижения тех же показателей, а разрыв между лидерами и отстающими растёт — где-то ещё ловят 3G.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Южная Корея идёт впереди, за ней следуют Дания, Нидерланды, Швейцария, Сингапур и Япония с показателями 98–99%, Китай контролирует более 1,2 млрд 5G-подключений, а Индия перевалила за 500 млн подписчиков и занимает второе место по доле 5G SA-трафика (49,2%) благодаря Reliance Jio на 700 МГц и средним диапазонам. В глобальном топ-10 по 5G Standalone — технологии, не зависящей от 4G-ядра, — шесть стран АТР: Китай, Индия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Австралия; замыкают десятку ОАЭ, Австрия и Испания — единственные европейские рынки в верхушке. Данные приводит Ookla.

США идут третьими по 5G SA с 27,6% — толчок дала T-Mobile, а также коммерческие запуски AT&T и Verizon, впервые включивших SA в прошлом году; в ЕС, по данным Еврокомиссии, базовое покрытие есть у 96,8% домохозяйств, но средний диапазон 3,4–3,8 ГГц доступен лишь 74,8%, в сельской местности — меньше, а 5G SA поддерживают только 20,9% базовых станций против 36,2% в США, 34,8% в Китае, 26,3% в Японии и 26,2% в Южной Корее, причём большая часть сетей в ЕС построена на неавтономной архитектуре (NSA) с опорой на 4G-ядро. Россия 11 сентября 2026 года официально запустила 5G в 16 городах — от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска, Казани и Краснодара — доступ получили около 10 млн человек, к концу года Минцифры планирует добавить ещё 50 городов, операторы «большой четвёрки» развернули сеть неодинаково (где-то все четыре, где-то один или два), Android-устройства смогут пользоваться сетью сразу, а iPhone ждут одобрения Apple. На Ближнем Востоке Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия дают почти 99% покрытия и широкое 5G SA, к концу 2026 года на 5G придётся 73% мобильных подключений GCC, а в Дубае и Эр-Рияде медианная скорость скачивания в пять раз выше европейской; в Африке покрытие 5G — 11% населения, хотя сети уже есть в Йоханнесбурге, Лагосе и Найроби, а в 2026 году коммерческие запуски прошли в Алжире, Гане, Ливии и Камбодже (Total Telecom), ещё 52 оператора объявили о планах, преимущественно в странах Африки к югу от Сахары; вне коммерческого 5G остаются Босния и Герцеговина, Турция и Украина, где идут пилотные испытания у Lifecell, Kyivstar и Vodafone, а Пакистан страдает от нехватки спектра.