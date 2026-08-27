Помидоры сначала обжариваю срезом вниз: яйца добавляю только через несколько минут

Яичница с помидорами кажется самым простым завтраком, но если положить все на сковороду одновременно, овощи быстро дают сок, а яйца начинают скорее тушиться, чем жариться. Поэтому я меняю порядок: сначала хорошо подрумяниваю половинки помидоров срезом вниз и только потом разбиваю между ними яйца.

Так часть влаги успевает выпариться, поверхность томатов становится насыщеннее по вкусу, а сами яйца сохраняют отдельную текстуру. Получается быстрый завтрак из нескольких продуктов, но выглядит и ощущается он интереснее обычной яичницы.

Что понадобится

На две порции беру:

помидоры — 3–4 небольших;

яйца — 3–4 шт.;

твердый сыр — 40–50 г;

растительное или сливочное масло — немного;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Лучше выбирать плотные мясистые помидоры. Слишком мягкие и переспелые дадут много жидкости и быстрее потеряют форму на сковороде.

Помидоры сначала готовлю одни

Разрезаю каждый плод пополам. Сковороду хорошо разогреваю с небольшим количеством масла и выкладываю помидоры именно срезом вниз.

Первые 3–4 минуты их почти не трогаю. Нижняя поверхность должна заметно подрумяниться, а часть жидкости — уйти. После этого переворачиваю половинки и только тогда перехожу к яйцам.

Сильная предварительная обжарка овощей используется и в других блюдах с томатами. Например, «Гастрономъ» в рецептах завтраков и шакшуки также предлагает сначала готовить томатную основу и лишь затем добавлять яйца.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я просто резала помидоры в сковороду и сразу разбивала яйца. В итоге получалось много жидкости. Теперь даю томатам несколько минут отдельно — вкус становится ярче, а сама яичница уже не плавает в соке».

Яйца разбиваю прямо между половинками

Когда помидоры уже подрумянились, немного раздвигаю их и разбиваю яйца в свободные места. Белок быстро растекается между овощами, а желтки стараюсь оставить целыми.

Солю уже на этом этапе. Если добавить соль к помидорам слишком рано, они активнее начинают отдавать влагу. Затем уменьшаю огонь и накрываю сковороду крышкой буквально на несколько минут.

Если люблю жидкий желток, снимаю блюдо раньше. Для полностью приготовленного варианта держу чуть дольше, но слежу, чтобы нижний слой не начал подгорать.

Сыр добавляю только в самом конце

Когда белок почти схватился, посыпаю все небольшим количеством тертого сыра. Под крышкой ему требуется буквально минута, чтобы расплавиться.

Сыр здесь не должен превращать завтрак в тяжелую запеканку. Небольшой горсти достаточно, чтобы добавить солоноватость и связать вкус помидоров с яйцами.

Помидоры перед приготовлением необходимо тщательно промывать под проточной водой. Об этом напоминает Роспотребнадзор в рекомендациях по обработке свежих овощей.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего мне нравятся сами помидоры после такой жарки. Срез становится темнее и чуть сладковатее, поэтому рядом с яйцом они уже воспринимаются не как обычная добавка из салата».

Хлеб отправляю прямо в оставшийся сок

Готовую яичницу посыпаю зеленью и подаю прямо со сковороды. Рядом обязательно ставлю подсушенный хлеб — им особенно удобно собирать оставшийся томатный сок и желток.

При желании рецепт легко усложнить: добавить сладкий перец, зеленый лук или немного чеснока. Но мне нравится именно простой вариант, где вкус держится на хорошо подрумяненных помидорах.

Весь прием сводится к порядку продуктов: сначала несколько минут жарю томаты срезом вниз, а яйца добавляю уже после появления корочки. Одно изменение — и привычный завтрак получается гораздо насыщеннее.

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