Главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов развеял миф о том, что вакцина от гриппа защищает от всех простудных инфекций. На пресс-конференции в «Татар-информ» он пояснил: прививка предназначена только для профилактики гриппа, а не других ОРВИ.

Специалист также опроверг распространенное убеждение, что после прививки люди обязательно заболевают. Вакцинация, наоборот, формирует необходимую защиту, а побочные эффекты минимальны. Единственное, что может случиться, — кратковременное повышение температуры, которое проходит за день-два.

«Грипп — это король среди мутирующих вирусов, — отметил Лопушов. — Основываясь на истории болезни, каждый раз разрабатываются новые вакцины для актуальных штаммов».

К слову, о здоровье: невролог Владимир Белаш в интервью 360.ru предупредил, что шум в ушах, известный как тиннитус, может сигнализировать об артериальной гипертензии и других нарушениях. Так что игнорировать такие симптомы не стоит.