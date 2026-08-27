В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

В Татарстане с начала года зафиксировано 408 случаев мышиной лихорадки — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные на пресс-конференции в «Татар-информе» привела заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Она пояснила, что регион находится в очередном сезонном подъеме заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Показатели превышены в два раза по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в Татарстане отмечается увеличение числа грызунов, которые являются переносчиками вируса. Сейчас инфицированы 12% из них. Специалисты связывают рост заболеваемости именно с активностью этих животных.