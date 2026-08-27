Технологии

Первый отечественный подводный робот «Сахалин» прошёл испытания

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Финском заливе прошли испытания первого росси...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Финском заливе завершились морские испытания первого российского телеуправляемого подводного аппарата тяжёлого рабочего класса «Сахалин». Робот способен погружаться на глубину до 3000 метров и создан для обслуживания нефтегазовых месторождений, трубопроводов и кабельных трасс, а также для поисковых и аварийных операций.

Разработку аппарата почти четыре года вела петербургская компания «Фертоинг» совместно с фондом «Люди моря» и «Русской морской командой», которая отвечала за инженерную часть. Проектирование началось в 2022–2023 годах, к 2024-му специалисты перешли к производству. Как рассказал руководитель отдела роботизированных подводно-технических работ «Фертоинга» Антон Скляр, вся электроника в «Сахалине» — российская.

Аппарат весит около 4,5 тонны и оснащён манипуляторами для монтажа оборудования и подключения электрических и гидравлических линий. Перед спуском в воду каждую герметичную полость робота испытали под давлением около 36 мегапаскалей — это в 300 раз больше давления в автомобильной шине.

Управляет «Сахалином» экипаж из трёх человек, работающий посменно. В море аппарат может функционировать круглосуточно: смены длятся по 12 часов. Связь с оператором обеспечивает кабель-трос нейтральной плавучести, передающий сигнал по оптическим линиям.

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