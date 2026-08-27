Яблоко прячу прямо между двумя ложками теста: обычные оладьи после этого делать не хочется
Про Казань
Оладьи можно сделать интереснее, не меняя привычное тесто. Вместо того чтобы натирать яблоко и смешивать его со всей массой, я нарезаю фрукт тонкими кружочками и прячу каждый кусочек внутри оладьи. Снаружи остается румяное тесто, а внутри — мягкая яблочная начинка.
Особенно удачно получается с кисло-сладкими яблоками. При нагревании они становятся мягче, дают немного сока, но сохраняют легкую кислинку. В итоге дополнительное варенье к таким оладьям уже почти не требуется.
Что понадобится
На небольшую стопку оладий беру:
- кефир — 250 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — около 180–200 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- яблоки — 1–2 шт.;
- соль — щепотка;
- корица — по желанию;
- растительное масло — для жарки.
Тесто должно получиться достаточно густым. Если оно свободно растекается по сковороде, спрятать внутри яблоко будет сложнее.
Яблоки режу тонкими кружочками
Сначала смешиваю кефир комнатной температуры с яйцом, сахаром и солью. Добавляю соду, а затем постепенно вмешиваю муку. Долго вымешивать тесто не нужно — достаточно добиться однородной консистенции.
Яблоко очищать необязательно. Удаляю сердцевину и нарезаю мякоть тонкими кружочками или небольшими плоскими дольками. Толстые куски делать не стоит: тесто успеет подрумяниться раньше, чем яблоко станет мягким.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я просто натирала яблоко в тесто, но тогда оно распределяется по всем оладьям одинаково. Здесь мне больше нравится сам эффект начинки: разламываешь обычный с виду оладушек, а внутри оказывается целый мягкий кусочек яблока».
Сначала ложка теста, потом яблоко
Сковороду разогреваю и добавляю немного масла. Выкладываю ложку теста, а сверху сразу кладу кусочек яблока.
После этого закрываю начинку еще небольшим количеством теста. Слишком толстый верхний слой не нужен — достаточно спрятать яблоко, чтобы оно оказалось внутри.
Огонь держу умеренным. На сильном нагреве низ быстро станет темным, а середина может остаться сыроватой.
Яблоки перед приготовлением тщательно мою под проточной водой. Так поступать со свежими фруктами рекомендует и Роспотребнадзор.
Переворачиваю только после хорошей корочки
Первые минуты оладьи не трогаю. Жду, пока снизу появится румяная поверхность, а края начнут схватываться. Только после этого аккуратно переворачиваю лопаткой.
Вторую сторону готовлю под крышкой на небольшом огне. Так тепло успевает добраться до яблока, а тесто полностью пропекается.
Особенно вкусными такие оладьи получаются сразу со сковороды. Яблоко внутри еще теплое и мягкое, а снаружи сохраняется слегка поджаренная корочка.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самая частая моя ошибка была в количестве теста сверху. Хотелось хорошо спрятать яблоко, и оладьи выходили огромными. Теперь накрываю начинку совсем тонким слоем — так они быстрее пропекаются, а яблока внутри получается много».
Корица здесь особенно к месту
К яблочной начинке можно добавить щепотку корицы. Я не вмешиваю ее во все тесто, а слегка присыпаю непосредственно яблочный кружочек перед тем, как закрыть второй ложкой массы.
Если яблоки достаточно сладкие, количество сахара в тесте можно уменьшить. А готовые оладьи подать со сметаной или натуральным йогуртом.
В результате снаружи это самые обычные пышные оладьи, но после первого разлома внутри обнаруживается мягкая яблочная середина. Именно поэтому теперь, когда дома есть пара яблок, я предпочитаю не натирать их в тесто, а прятать по кусочку в каждую порцию.
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