Кулинария

Яблоко прячу прямо между двумя ложками теста: обычные оладьи после этого делать не хочется

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Оладьи с яблоком внутри готовлю на кефире: кусо...

Про Казань

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Оладьи можно сделать интереснее, не меняя привычное тесто. Вместо того чтобы натирать яблоко и смешивать его со всей массой, я нарезаю фрукт тонкими кружочками и прячу каждый кусочек внутри оладьи. Снаружи остается румяное тесто, а внутри — мягкая яблочная начинка.

Особенно удачно получается с кисло-сладкими яблоками. При нагревании они становятся мягче, дают немного сока, но сохраняют легкую кислинку. В итоге дополнительное варенье к таким оладьям уже почти не требуется.

Что понадобится

На небольшую стопку оладий беру:

  • кефир — 250 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — около 180–200 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • яблоки — 1–2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • корица — по желанию;
  • растительное масло — для жарки.

Тесто должно получиться достаточно густым. Если оно свободно растекается по сковороде, спрятать внутри яблоко будет сложнее.

Яблоки режу тонкими кружочками

Сначала смешиваю кефир комнатной температуры с яйцом, сахаром и солью. Добавляю соду, а затем постепенно вмешиваю муку. Долго вымешивать тесто не нужно — достаточно добиться однородной консистенции.

Яблоко очищать необязательно. Удаляю сердцевину и нарезаю мякоть тонкими кружочками или небольшими плоскими дольками. Толстые куски делать не стоит: тесто успеет подрумяниться раньше, чем яблоко станет мягким.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я просто натирала яблоко в тесто, но тогда оно распределяется по всем оладьям одинаково. Здесь мне больше нравится сам эффект начинки: разламываешь обычный с виду оладушек, а внутри оказывается целый мягкий кусочек яблока».

Сначала ложка теста, потом яблоко

Сковороду разогреваю и добавляю немного масла. Выкладываю ложку теста, а сверху сразу кладу кусочек яблока.

После этого закрываю начинку еще небольшим количеством теста. Слишком толстый верхний слой не нужен — достаточно спрятать яблоко, чтобы оно оказалось внутри.

Огонь держу умеренным. На сильном нагреве низ быстро станет темным, а середина может остаться сыроватой.

Яблоки перед приготовлением тщательно мою под проточной водой. Так поступать со свежими фруктами рекомендует и Роспотребнадзор.

Переворачиваю только после хорошей корочки

Первые минуты оладьи не трогаю. Жду, пока снизу появится румяная поверхность, а края начнут схватываться. Только после этого аккуратно переворачиваю лопаткой.

Вторую сторону готовлю под крышкой на небольшом огне. Так тепло успевает добраться до яблока, а тесто полностью пропекается.

Особенно вкусными такие оладьи получаются сразу со сковороды. Яблоко внутри еще теплое и мягкое, а снаружи сохраняется слегка поджаренная корочка.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самая частая моя ошибка была в количестве теста сверху. Хотелось хорошо спрятать яблоко, и оладьи выходили огромными. Теперь накрываю начинку совсем тонким слоем — так они быстрее пропекаются, а яблока внутри получается много».

Корица здесь особенно к месту

К яблочной начинке можно добавить щепотку корицы. Я не вмешиваю ее во все тесто, а слегка присыпаю непосредственно яблочный кружочек перед тем, как закрыть второй ложкой массы.

Если яблоки достаточно сладкие, количество сахара в тесте можно уменьшить. А готовые оладьи подать со сметаной или натуральным йогуртом.

В результате снаружи это самые обычные пышные оладьи, но после первого разлома внутри обнаруживается мягкая яблочная середина. Именно поэтому теперь, когда дома есть пара яблок, я предпочитаю не натирать их в тесто, а прятать по кусочку в каждую порцию.

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