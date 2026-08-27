Вчерашнюю картошку раздавливаю стаканом: 20 минут в духовке — и гарнир уже не узнать

Отварная картошка на следующий день редко вызывает аппетит. После холодильника она становится плотнее, а обычный разогрев возвращает температуру, но не делает гарнир интереснее. Поэтому оставшиеся клубни я теперь не грею в микроволновке, а раздавливаю стаканом, добавляю масло со специями и отправляю в горячую духовку.

Получается совершенно другая картошка: середина снова становится мягкой, а тонкие неровные края сильно подрумяниваются. Причем вчерашний гарнир для этого рецепта подходит даже удобнее свежесваренного — охлажденные клубни хорошо держат форму.

Что понадобится

На 6–8 отварных картофелин беру:

растительное масло — 2–3 ст. л.;

твердый сыр — 70 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

паприку — ½ ч. л.;

сушеные травы — по желанию;

соль и черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Если картошка уже была хорошо посолена при варке, дополнительную соль добавляю осторожно. А сыр вообще можно убрать — румяная корочка появляется и без него.

Картошку из холодильника сначала выкладываю на противень

Оставшиеся с вечера целые клубни достаю из холодильника и раскладываю на противне. Если картошка очень крупная, ее можно предварительно разрезать пополам.

Затем беру обычный стакан с плоским дном и аккуратно нажимаю сверху на каждый клубень. Сильно расплющивать картошку не нужно. Она должна треснуть и стать плоской, но не превратиться в рассыпавшееся пюре.

Именно эти трещины здесь важнее всего. В них попадает масло, а выступающие кусочки во время запекания превращаются в самые хрустящие части.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше оставшуюся картошку я просто разогревала, и второй раз ее уже ели без особого энтузиазма. Теперь специально не выбрасываю целые клубни. После стакана и духовки никто уже не воспринимает их как вчерашний гарнир — особенно быстро исчезают самые зажаренные кусочки».

Маслом прохожусь по всем трещинкам

Смешиваю растительное масло с паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Кисточкой распределяю смесь по картофелю, стараясь промазать не только верх, но и появившиеся после раздавливания трещины.

Противень ставлю в хорошо разогретую духовку. Мне нравится температура около 220 градусов: здесь задача не просто прогреть уже готовый картофель, а быстро подсушить и подрумянить поверхность.

Через 15 минут проверяю края. Если они уже стали золотистыми, посыпаю картошку сыром и возвращаю еще примерно на 5 минут.

Переворачивать ничего не нужно

В этом и удобство рецепта. В отличие от жареной картошки, стоять у плиты и постоянно работать лопаткой не приходится.

Нижняя сторона подрумянивается от горячего противня, верхняя — от высокой температуры духовки. Чем тоньше получились края после нажатия стаканом, тем сильнее они подсушатся.

Если хочется особенно выраженной корочки, картофелины не стоит укладывать вплотную. Между ними оставляю немного свободного пространства.

Готовые блюда важно правильно хранить до повторного использования. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать температурные условия хранения приготовленной пищи и не оставлять скоропортящиеся блюда надолго при комнатной температуре.

Соус добавляю уже в тарелке

Готовую картошку сразу перекладываю на тарелку и посыпаю зеленью. Сверху соусом не поливаю — от жидкости хрустящие края довольно быстро становятся мягкими.

Вместо этого отдельно смешиваю сметану с зеленью и небольшим количеством чеснока. Каждый кусочек можно макать в соус непосредственно перед едой.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне здесь больше всего нравится контраст: внутри картошка остается мягкой, а по краям буквально хрустит. Поэтому стараюсь давить стаканом не слишком аккуратно — чем больше появляется неровностей и трещинок, тем интереснее она выходит после духовки».

Вчерашний гарнир превращается в отдельную закуску

Для этого рецепта не нужно заново варить картофель или покупать специальные продукты. Наоборот, лучше всего пристроить именно несколько целых картофелин, которые остались после ужина.

Раздавила стаканом, смазала маслом со специями и поставила в горячую духовку. Через 20 минут вместо плотной разогретой картошки на столе уже румяные лепешки с мягкой серединой и хрустящими краями.

Так что теперь, если после ужина остаются целые клубни, я их не разминаю и не выбрасываю. На следующий день для них уже есть план.

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