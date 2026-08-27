Технологии

Стартовал приём заявок на бесплатные курсы «Код будущего»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На Госуслугах открыт приём заявок на бесплатные...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

На портале «Госуслуги» открылась запись на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике в рамках проекта «Код будущего». Подать заявку могут школьники 8–11 классов и студенты колледжей, обучающиеся по ИТ-специальностям. Выпускники получат сертификат, который добавляет баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В этом учебном году доступно более 100 онлайн- и офлайн-курсов — почти в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2025/26 года. Программа включает три уровня сложности: базовый, продвинутый и профессиональный/олимпиадный. Обучение ведётся по трём направлениям: программирование (Python, C++, JavaScript, 1С, создание сайтов, приложений и игр, основы кибербезопасности), искусственный интеллект (анализ данных, машинное обучение, нейросети, языковые модели) и робототехника (сборка и программирование роботов, компьютерное зрение, автономное движение).

В Чувашии очные курсы организованы на 10 площадках в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле, а также в Батырево, Шемурше и Комсомольском. Местные школьники могут выбрать курсы «Мобильная мехатроника», «Кодируй и собирай робота», «Кодируй сложных роботов», «Цифровой мозг: разработка ИИ на Python» и «Программирование на Python». Чтобы зачислиться, необходимо подать заявление на Госуслугах, пройти вступительное испытание и дождаться распределения в группу.

Проект «Код будущего» реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Председатель Общественного совета проекта в Чувашии «Цифровая Россия» Игорь Пугачев отметил: «„Код будущего“ помогает ребятам получить востребованные цифровые навыки, попробовать себя в современных ИТ-направлениях и увереннее выбрать будущую профессию». Подать заявление можно по ссылке. Информация предоставлена Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

15 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

4 часа назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

плесень между плитками в ванной

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Интересное в Казани

2 дня назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

дизайн этикетки стоимость в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

17 часов назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

19 часов назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Новости Татарстана
47 минут назад

В Татарстане в выходные ожидается заметное похолодание

В Татарстане на предстоящих выходных ожидается ...

Новости Казани

16 минут назад

Ресторан в аэропорту Казани заплатит 20 тысяч за санитарные нарушения

Интересное в Казани

9 часов назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Кулинария

30 минут назад

Творог смешиваю с картошкой: лепешки настолько сытные, что начинка уже не нужна

Кулинария

час назад

Помидоры сначала обжариваю срезом вниз: яйца добавляю только через несколько минут
На части парковок Казани время оплаты увеличили...
Новости Казани
час назад

На части парковок Казани время оплаты увеличили до 30 минут

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

Новости Татарстана

2 часа назад

Эпидемиолог Лопушов развеял мифы о вакцинации против гриппа

Технологии

2 часа назад

Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A появился в продаже за 194000 рублей
Первый отечественный подводный робот «Сахалин» ...
Технологии
2 часа назад

Первый отечественный подводный робот «Сахалин» прошёл испытания