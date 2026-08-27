Стартовал приём заявок на бесплатные курсы «Код будущего»

На портале «Госуслуги» открылась запись на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике в рамках проекта «Код будущего». Подать заявку могут школьники 8–11 классов и студенты колледжей, обучающиеся по ИТ-специальностям. Выпускники получат сертификат, который добавляет баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В этом учебном году доступно более 100 онлайн- и офлайн-курсов — почти в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2025/26 года. Программа включает три уровня сложности: базовый, продвинутый и профессиональный/олимпиадный. Обучение ведётся по трём направлениям: программирование (Python, C++, JavaScript, 1С, создание сайтов, приложений и игр, основы кибербезопасности), искусственный интеллект (анализ данных, машинное обучение, нейросети, языковые модели) и робототехника (сборка и программирование роботов, компьютерное зрение, автономное движение).

В Чувашии очные курсы организованы на 10 площадках в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле, а также в Батырево, Шемурше и Комсомольском. Местные школьники могут выбрать курсы «Мобильная мехатроника», «Кодируй и собирай робота», «Кодируй сложных роботов», «Цифровой мозг: разработка ИИ на Python» и «Программирование на Python». Чтобы зачислиться, необходимо подать заявление на Госуслугах, пройти вступительное испытание и дождаться распределения в группу.

Проект «Код будущего» реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Председатель Общественного совета проекта в Чувашии «Цифровая Россия» Игорь Пугачев отметил: «„Код будущего“ помогает ребятам получить востребованные цифровые навыки, попробовать себя в современных ИТ-направлениях и увереннее выбрать будущую профессию». Подать заявление можно по ссылке. Информация предоставлена Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.