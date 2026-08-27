Google: Android Pulse — системная служба мониторинга устройства
Google официально объяснила происхождение приложения Android Pulse, которое владельцы Android-устройств заметили на своих смартфонах без установки. По словам компании, это внутренняя системная служба, предназначенная для мониторинга состояния устройства и проверки корректности работы системы.
Служба помогает выявлять возможные сбои и работает в фоновом режиме, не требуя вмешательства пользователя. Ранее процесс был скрыт, но стал видимым после одного из обновлений Android.
В Google заверили, что поводов для беспокойства нет. Об этом пишет сайт RUNET.
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