На части парковок Казани время оплаты увеличили до 30 минут

На нескольких парковках Казани водителям дали 30 минут на оплату стоянки. Такой же бесплатный период установили в пяти льготных зонах. О нововведении сообщили в пресс-службе Казанского паркинга.

Теперь, после того как автомобиль оставлен на парковочном месте, у водителя есть полчаса, чтобы внести плату. Можно спокойно достать смартфон, открыть мобильное приложение или найти расположенный поблизости терминал. Раньше времени на оплату отводилось меньше, поэтому автомобилистам приходилось действовать очень быстро, чтобы не получить штраф за просрочку.

Изменения коснулись сразу нескольких городских парковочных площадок. Кроме того, аналогичный получасовой бесплатный интервал ввели на пяти зонах с льготными условиями. Как уточнили в «Казанском паркинге», новые правила уже вступили в силу.