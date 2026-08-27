Новости Казани

На части парковок Казани время оплаты увеличили до 30 минут

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани увеличили время на оплату парковки до ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

На нескольких парковках Казани водителям дали 30 минут на оплату стоянки. Такой же бесплатный период установили в пяти льготных зонах. О нововведении сообщили в пресс-службе Казанского паркинга.

Теперь, после того как автомобиль оставлен на парковочном месте, у водителя есть полчаса, чтобы внести плату. Можно спокойно достать смартфон, открыть мобильное приложение или найти расположенный поблизости терминал. Раньше времени на оплату отводилось меньше, поэтому автомобилистам приходилось действовать очень быстро, чтобы не получить штраф за просрочку.

Изменения коснулись сразу нескольких городских парковочных площадок. Кроме того, аналогичный получасовой бесплатный интервал ввели на пяти зонах с льготными условиями. Как уточнили в «Казанском паркинге», новые правила уже вступили в силу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

15 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

11 часов назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

сэс луховицы телефон

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

2 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

индивидуальная фотосессия для девушки

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

17 часов назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

19 часов назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой
Новости Татарстана
46 минут назад

В Татарстане в выходные ожидается заметное похолодание

В Татарстане на предстоящих выходных ожидается ...

Кулинария

29 минут назад

Творог смешиваю с картошкой: лепешки настолько сытные, что начинка уже не нужна

Интересное в Казани

4 часа назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

Технологии

34 минуты назад

Nvidia завершит регулярные обновления GeForce для Windows 10

Технологии

час назад

Google: Android Pulse — системная служба мониторинга устройства
Стартовал приём заявок на бесплатные курсы «Код...
Технологии
час назад

Стартовал приём заявок на бесплатные курсы «Код будущего»

Кулинария

час назад

Помидоры сначала обжариваю срезом вниз: яйца добавляю только через несколько минут

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

Новости Татарстана

2 часа назад

Эпидемиолог Лопушов развеял мифы о вакцинации против гриппа
Первый отечественный подводный робот «Сахалин» ...
Технологии
2 часа назад

Первый отечественный подводный робот «Сахалин» прошёл испытания