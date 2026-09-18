Новую методику расчета минимальной пенсии предложили тестировать в регионах

Апробировать новую методику расчета минимальной страховой пенсии по старости стоит сначала в отдельных регионах России. Такое мнение высказала ТАСС доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Наталья Орлова.

По ее словам, при определении суммы минимальной страховой пенсии следует отталкиваться от регионального прожиточного минимума. Кроме того, эксперт предлагает обновить объем реальной продуктовой корзины — в некоторых регионах она не пересчитывалась уже пять лет, — а также определить расходы на медицинские услуги и социально-культурные потребности, учесть ставки ЖКХ и непредвиденные расходы.

Помимо региональной апробации, методику расчета целесообразно обсудить в экспертном сообществе, считает Орлова.