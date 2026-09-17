Google выпустила Android Canary 2609 с блокировкой быстрых настроек

Google выпустила тестовую сборку Android Canary 2609. В ней появилась возможность запретить доступ к плиткам быстрых настроек с экрана блокировки. Сборка доступна для смартфонов Pixel 6a, Pixel 7, 8, 9 и 10.

Новая опция не позволит постороннему включить или выключить Wi-Fi, фонарик и другие функции, пока телефон не разблокирован. Сборка получила номер ZP11.260 821.010.

Как и в других свежих предпросмотрах Android, Canary 2609 не поддерживает базовый Pixel 6 и Pixel 6 Pro — из этой линейки остаётся только Pixel 6a. Новые Pixel 11 тоже пока не получили сборку.

Установить Canary 2609 можно через онлайн-инструмент Android Flash Tool. Информация опубликована на Ferra.ru 17 сентября 2026 года.