Технологии

Google выпустила Android Canary 2609 с блокировкой быстрых настроек

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Google выпустила тестовую сборку Android Canary 2609. В ней появилась возможность запретить доступ к плиткам быстрых настроек с экрана блокировки. Сборка доступна для смартфонов Pixel 6a, Pixel 7, 8, 9 и 10.

Новая опция не позволит постороннему включить или выключить Wi-Fi, фонарик и другие функции, пока телефон не разблокирован. Сборка получила номер ZP11.260 821.010.

Как и в других свежих предпросмотрах Android, Canary 2609 не поддерживает базовый Pixel 6 и Pixel 6 Pro — из этой линейки остаётся только Pixel 6a. Новые Pixel 11 тоже пока не получили сборку.

Установить Canary 2609 можно через онлайн-инструмент Android Flash Tool. Информация опубликована на Ferra.ru 17 сентября 2026 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Интересное в Казани

день назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене

какое средство для сухого тумана от клопов

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Полезное

3 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

монтаж конвейеров в Москве

Не у нас

день назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

13 часов назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Кулинария

16 часов назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Не у нас

13 часов назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Технологии
22 минуты назад

Бонобо-пацифисты: репутация мирных обезьян оказалась мифом

Сравнительные исследования показали, что бонобо...

Кулинария

час назад

Помидоров осталось слишком много: тру на терке и тушу с яйцами — турецкий завтрак готов за 10 минут

Интересное в Казани

день назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса

Технологии

час назад

Google восстановила работу Gemini на Pixel Watch 5

Технологии

час назад

Google выпустила Android Canary 2609 с блокировкой быстрых настроек
Теплая пятница без дождей: синоптики дали прогн...
Новости Татарстана
3 часа назад

Теплая пятница без дождей: синоптики дали прогноз для Татарстана

Кулинария

2 часа назад

Пельмени разваливаются при варке: почему начинка оказывается отдельно от теста

Технологии

2 часа назад

Росатом получил стопроцентный железосодержащий концентрат из золы

Технологии

3 часа назад

Черемушкин предупредил о вредоносном ПО под видом торрентов с фильмами
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
6 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов