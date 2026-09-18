Глава СК затребовал доклад о расследовании гибели девочки в Челнах
Тело полуторагодовалой девочки нашли в Набережных Челнах. В убийстве ребёнка подозревают его мать, женщину задержали. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил подготовить доклад о том, как продвигается уголовное дело и какие обстоятельства случившегося уже установлены.
Мать полуторагодовалой дочери, по версии следствия, расправилась с ребёнком. Женщина задержана, и в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об её аресте.
Расследование гибели девочки взяла под контроль и прокуратура республики. Подозреваемая остаётся задержанной, а материалы дела продолжают собирать следователи.
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