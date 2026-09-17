Технологии

Google восстановила работу Gemini на Pixel Watch 5

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google подтвердила, что работа ИИ-помощника Gemini на часах Pixel Watch 5 восстановлена. Ранее владельцы устройства столкнулись с тем, что чат-бот перестал отвечать на вопросы.

На любой запрос Gemini выдавал фразу «Я всего лишь языковая модель, я не могу этого сделать». Об этом рассказал один из пользователей. Другой владелец часов сообщил о похожем ответе, но со словом «текстовая» вместо «языковая».

Сбои в основном касались Pixel Watch 5. Есть также один отчёт от владельца Pixel Watch 4 — у него работа сервиса наладилась сама собой.

Причину неисправности Google не объяснила. О случаях рассказало издание Ferra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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