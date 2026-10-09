Дело о мошенничестве на 82 млн рублей дошло до суда в Нижнекамске

Уголовное дело о крупном мошенничестве дошло до Нижнекамского городского суда. Обвиняемым по нему проходит директор строительной компании, который, по версии следствия, похитил у 22 человек свыше 82 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Схема, в которой фигурирует руководитель стройфирмы, касалась возведения частных домов в Нижнекамском районе. Заказчики передавали деньги, но обязательства перед ними так и не были исполнены, а средства, как полагает следствие, оказались похищены.

Чтобы потерпевшие могли рассчитывать на возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест. Стоимость арестованных активов составляет 4,8 млн рублей.

Материалы направлены в Нижнекамский городской суд, где дело рассмотрят по существу.