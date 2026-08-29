Заморозки до -1°С придут в Татарстан ночью 31 августа

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение: ночью 31 августа в отдельных районах республики ожидаются заморозки до -1°С. Для конца лета это настоящая аномалия.

Спасатели ГУ МЧС России по республике призывают жителей быть осторожными. Особое внимание стоит уделить детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями — им нужно одеваться теплее и не переохлаждаться.

Холод может навредить ещё неубранным сельскохозяйственным культурам и декоративным растениям. Фермерам и садоводам рекомендуют заранее укрыть посадки от заморозков, чтобы минимизировать потери.

Если возникнет чрезвычайная ситуация, необходимо звонить на единый номер 112. Предупреждение о заморозках также распространил портал kazanonline24.ru.