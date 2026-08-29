Фальков: ИИ должен повышать качество образования, а не писать курсовые

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил на V Казанском глобальном молодежном саммите: искусственный интеллект должен делать студентов умнее, а не писать за них курсовые. Министр предупредил, что срочно сгенерированные дипломы и рефераты — это недобросовестная практика, которую в ведомстве не одобряют.

Саммит проходит в Татарстане с 26 по 30 августа, собрав около 250 делегатов из 50 стран. Тема — «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Фальков признался: ИИ он использует регулярно, но выступления готовит без него.

«Наиболее эффективно, когда ты говоришь без заранее написанной речи. Люди это чувствуют», — объяснил министр. На втором месте, по его словам, текст, подготовленный командой, — нейросети к этому пока не подключили. А вот для аналитики ИИ применяют охотно.

Главная задача образования, считает Фальков, — найти баланс и видеть в ИИ партнера, а не палочку-выручалочку. Технологии нужно задействовать на благо, чтобы студенты получали качественные знания, а не обходили учебу в последний момент.