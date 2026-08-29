Новости Казани

В Казани у театра Камала в 2027 году появится мультимедийный фонтан

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани на озере Нижний Кабан появится плавающий мультимедийный фонтан. Его установят прямо напротив нового здания театра имени Камала — открытие запланировано на 2027 год. Конструкция будет необычной: платформа с водным экраном, на котором станут показывать светомузыкальные шоу. Концепцию уже представила пресс-служба мэрии.

Фонтан станет частью третьей очереди благоустройства набережной Нижнего Кабана. В оформлении планируют использовать мотивы татарской культуры, а в реализации проекта участвует Сбер. Так что это будет не просто инженерное сооружение, а настоящий арт-объект.

Открытие предварительно намечено на 30 августа 2027 года — специально ко Дню республики и Дню города. Казанцы смогут любоваться новым фонтаном уже через три года.

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