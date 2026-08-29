Новости Казани

Минниханов проехал на «Урале» в колонне из 1,2 тыс. байкеров в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сегодня в Казани на мотофестивале «Два Кремля» Раис Татарстана Рустам Минниханов проехал на мотоцикле «Урал» от площади 1 Мая до Дворца земледельцев. Глава республики в неформальной обстановке пообщался с любителями мотокультуры.

Всего на праздник съехались более 1,2 тыс. байкеров не только из Татарстана, но и из других регионов страны, а также из дружественных государств. Эти цифры озвучил директор мотоклуба «Красная площадь» Сергей Писаренко.

Дневная программа была посвящена Году единства народов России. Центральными событиями стали показательные заезды детской мотошколы и экстрим-шоу профессиональных водителей. Для гостей работали мастер-классы, конкурсы и фотозоны. Творческие коллективы ДК Саид-Галеева в костюмах народов Поволжья знакомили с культурой разных национальностей, а на главной сцене прошли вокальные и хореографические номера лучших артистов Татарстана.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.

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