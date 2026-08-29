Технологии

Huawei nova 16 Pro выйдет на мировой рынок как nova 16s Pro

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

2 сентября в Мюнхене Huawei покажет мировую версию смартфона nova 16 Pro, которая получит название nova 16s Pro. Китайский вариант устройства дебютировал в июне, а глобальный релиз запланирован на осень.

По информации Ferra, внешне новинка сохранит розово-голубой градиент корпуса, как у китайской модели. Сведений об изменениях в технических характеристиках пока нет.

Китайская версия nova 16 Pro оснащена 6,84-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Kirin 9010S, аккумулятором на 7000 мА·ч и основной камерой на 200 мегапикселей. На этой же презентации Huawei представит умные часы Watch 6.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

23 часа назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

санэпидемстанция официальная

Кулинария

20 часов назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Интересное в Казани

2 дня назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

грузчики с машиной в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

день назад

Картошку нарезаю почти до конца и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

день назад

Перец разрезаю вдоль и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе

Кулинария

день назад

Яблоки сначала карамелизую на сковороде, а тесто лью сверху: духовку для этого пирога не включаю
Новости Татарстана
час назад

Заморозки до -1°С придут в Татарстан ночью 31 августа

В Татарстане ночью 31 августа ожидаются замороз...

Новости Казани

2 минуты назад

Минниханов проехал на «Урале» в колонне из 1,2 тыс. байкеров в Казани

Гид по Казани

день назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

Наука

35 минут назад

Фальков: ИИ должен повышать качество образования, а не писать курсовые

Кулинария

час назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день
63% соискателей в США проходят первое собеседов...
Технологии
5 часов назад

63% соискателей в США проходят первое собеседование с ИИ

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов: в Татарстане выстраивается целостная система поддержки молодёжи

Кулинария

2 часа назад

Куриное филе не жарю целиком: делаю надрезы и прячу начинку внутрь — получается сочнее котлет

Новости Казани

3 часа назад

Фарид Мухаметшин и Ирек Файзуллин стали Почетными гражданами Казани
Работа в такси: рассказываем, как выбрать автом...
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках