Huawei nova 16 Pro выйдет на мировой рынок как nova 16s Pro

2 сентября в Мюнхене Huawei покажет мировую версию смартфона nova 16 Pro, которая получит название nova 16s Pro. Китайский вариант устройства дебютировал в июне, а глобальный релиз запланирован на осень.

По информации Ferra, внешне новинка сохранит розово-голубой градиент корпуса, как у китайской модели. Сведений об изменениях в технических характеристиках пока нет.

Китайская версия nova 16 Pro оснащена 6,84-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Kirin 9010S, аккумулятором на 7000 мА·ч и основной камерой на 200 мегапикселей. На этой же презентации Huawei представит умные часы Watch 6.