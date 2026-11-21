Казанский завод «Радиоприбор» сегодня отмечает 85-летие. С юбилеем коллектив предприятия поздравил вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Коробченко подчеркнул, что машиностроение является фундаментом экономики региона, а «Радиоприбор» входит в число наиболее эффективных предприятий. По его словам, завод занимает лидирующие позиции по объему произведенной продукции в расчете на одного работника. Эти данные прозвучали на итоговом совещании с руководителями машиностроительных предприятий, где обсуждались результаты года и планы на следующий.

АО «Радиоприбор» – стратегическое предприятие федерального уровня, выпускающее авиационную бортовую аппаратуру радиолокационных систем госопознавания и радиотехнические системы ближней навигации. Его изделия устанавливаются почти на все типы российских самолетов и вертолетов. Завод носит почетное звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.».