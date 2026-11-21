Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на совещании в Доме правительства РТ сообщила, что с начала года ведомство исследовало более 400 проб 20 видов продуктов. Каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормативам.

Наибольшее количество нарушений выявлено в готовой еде — 73% такой продукции не отвечало требованиям. Речь идет о роллах, салатах и готовых блюдах с гарниром, произведенных в других регионах страны.

За год наложено штрафов на 565 тысяч рублей, с реализации снято около 16 тонн некачественных продуктов. Патяшина отметила, что отсутствие регулярных проверок малого бизнеса приводит к грубым нарушениям санитарных требований: в общепите нет необходимых помещений и оборудования, не соблюдается поточность производства, нарушаются условия хранения.

Для предотвращения массовых отравлений в этом году временно приостановлена деятельность 53 пищевых объектов. Для сравнения: в 2025 году их было 73, в 2024-м — 19, приводит статистику пресс-служба раиса Татарстана. Ранее суд на месяц закрыл кафе «Сююмбике» в Казани, где в готовых блюдах нашли бактерии группы кишечной палочки.