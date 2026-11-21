В Татарстане подводят итоги капитального ремонта социальных, культурных и спортивных объектов, а также многоквартирных домов. О ходе работ на совещании в Доме Правительства республики доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В этом году в программу капремонта вошли 813 домов в 41 муниципалитете. На данный момент работы завершены в 712 домах, из них 32 сдали за последние две недели. Продолжаются работы еще в 23 домах, расположенных в десяти районах и городах республики.

Полностью завершен ремонт всех запланированных объектов здравоохранения, включая последнюю поликлинику в Бавлинском районе. Также закончены работы на спортивных объектах, пожарных депо и зданиях МВД. Единственным объектом культуры, где еще идут работы, остается сельский дом культуры в Кукморе, его готовность оценивается в 95%.

Все 45 муниципалитетов Татарстана получили паспорта готовности к отопительному сезону. Кроме того, на совещании обсудили платежи за ЖКУ: в октябре собираемость с населения составила 101,4%, а за январь–октябрь — 99,5%. Просроченная задолженность за газ на 1 ноября достигла 243 млн рублей, а долг за электроэнергию сократился до 5,8 млн рублей.