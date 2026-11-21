В Татарстане каждую неделю фиксируется примерно 11 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, причем более половины заболевших — взрослые. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

За последнюю неделю доля вирусов гриппа в структуре респираторных инфекций выросла почти в четыре раза. С начала сезона гриппом заболели 166 человек, чаще всего выявляется вирус гриппа А, который отличается тяжелым течением и высоким риском осложнений, особенно для детей, пожилых и беременных.

Патяшина подчеркнула важность вакцинации, особенно для групп риска: детей, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, а также работников медицины, образования, транспорта, коммунальной сферы, торговли и общепита. По прогнозам, пик заболеваемости придется на последнюю декаду декабря, поэтому прививку нужно сделать до начала месяца — иммунитет формируется минимум две недели.

Руководитель ведомства посоветовала одеваться по погоде, избегать контактов с больными и сокращать время в людных местах, при необходимости используя маски. Ранее в больницах Татарстана из-за ОРВИ ввели масочный режим, министр здравоохранения Альмир Абашев призвал отнестись к этому с пониманием.