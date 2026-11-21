В Альметьевской центральной районной больнице отмечают увеличение числа пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую в народе называют мышиной лихорадкой. О ситуации в соцсетях рассказал врач-пульмонолог Альметьевской ЦРБ Рустем Насретдинов, отметив, что из-за наплыва заболевших в отделении приходится устанавливать дополнительные койки.

В пресс-службе Альметьевской ЦРБ пояснили, что оснований говорить о вспышке заболевания нет. Сейчас в стационаре лечатся шесть пациентов с подтвержденным диагнозом, у всех разные источники инфицирования. Речь идет о сезонном подъеме заболеваемости, характерном для этого времени года, болезнь протекает в легкой форме. За эпидситуацией следят Роспотребнадзор по РТ и минздрав Татарстана.

Врач напоминает, что вирус переносят грызуны, заражение происходит при вдыхании или употреблении продуктов, загрязненных их экскрементами. От человека к человеку болезнь не передается. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней, в среднем две-три недели. Заболевание начинается остро: температура поднимается до 38–40 градусов, появляются озноб, сильная головная боль, слабость и боли в мышцах. При поражении почек количество мочи может резко уменьшиться, в тяжелых случаях развивается острая почечная недостаточность. При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.