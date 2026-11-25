Священник объяснил отношение Церкви к женщинам в брюках
сгенерировано нейросетью
Замечания в адрес женщин, приходящих в православные храмы в брюках, зачастую связаны не с требованиями церковного устава, а с устоявшимися представлениями о внешнем виде прихожан. Об этом рассказал священник Антоний Русакевич, пишет «Кулик».
Батюшка пояснил, что традиция посещать богослужения в платьях или длинных юбках складывалась на протяжении многих лет. Покрытая голова и скромная одежда стали привычными атрибутами внешнего облика православной женщины в храме.
Однако представления о женском гардеробе со временем существенно изменились. Брюки перестали восприниматься исключительно как мужская одежда и вошли в повседневную жизнь женщин.
Русакевич подчеркнул, что чрезмерная требовательность к внешнему виду посетителей может оттолкнуть людей от Церкви. Особенно это касается тех, кто только начинает знакомиться с православием.
В ряде приходов вопрос решается с помощью специальных юбок и платков, которыми при необходимости могут воспользоваться посетительницы.
Священнослужитель призвал уважать сложившиеся обычаи, но не превращать обсуждение одежды в повод для конфликтов. По его мнению, духовная жизнь человека не должна зависеть от замечаний окружающих по поводу гардероба.
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