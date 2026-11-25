Никогда не думала, что обычный лук может быть таким вкусным: французский пирог с нежной начинкой и хрустящими краями
ПроКазань
Репчатый лук чаще всего используют для приготовления супов, соусов и мясных блюд. Однако во французской кухне он вполне может стать главным ингредиентом полноценного пирога. При медленном обжаривании лук теряет резкость, приобретает приятную сладость и превращается в нежную ароматную начинку.
Французский луковый пирог, известный как tarte à l’oignon, сочетает рассыпчатое песочное тесто и мягкую сливочную начинку. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, дополнение к обеду или необычную закуску для гостей.
Какие ингредиенты понадобятся
Для теста:
пшеничная мука — 250 г;
холодное сливочное масло — 125 г;
яйцо — 1 шт.;
холодная вода — 1–2 ст. л.;
соль — ½ ч. л.
Для начинки:
репчатый лук — 700 г;
сливочное масло — 40 г;
сливки жирностью 20% — 200 мл;
яйца — 2 шт.;
твёрдый сыр — 100 г;
мускатный орех — щепотка;
соль и чёрный перец — по вкусу.
Для приготовления подойдёт обычный жёлтый репчатый лук. Покупать специальные сладкие сорта необязательно.
Как приготовить хрустящую основу
Просеянную муку смешайте с солью, добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Быстро перетрите ингредиенты руками до образования мелкой крошки.
Добавьте яйцо и немного холодной воды. Соберите тесто в шар, не вымешивая слишком долго, заверните и уберите в холодильник на 30 минут.
Раскатайте охлаждённое тесто и распределите по форме диаметром 24 см, сформировав небольшие бортики. Наколите дно вилкой, накройте пергаментом и насыпьте сверху сухую фасоль в качестве груза.
Выпекайте основу при 180 °C в течение 15 минут. Затем уберите груз и пергамент и отправьте тесто в духовку ещё на 5 минут.
Как превратить обычный лук в нежную начинку
Очистите луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. Растопите сливочное масло в глубокой сковороде, выложите лук и готовьте на слабом огне около 25–30 минут.
Периодически перемешивайте содержимое сковороды. Лук должен стать мягким, полупрозрачным и слегка золотистым. Перед соединением с остальными ингредиентами дайте ему немного остыть.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь ускорить приготовление лука увеличением огня. При медленном нагреве раскрывается его естественная сладость, а начинка приобретает нежную текстуру без горечи и резкого запаха.
Как собрать и испечь французский пирог
В отдельной миске соедините яйца, сливки, натёртый сыр, соль, перец и мускатный орех. Перемешайте венчиком до однородности.
Распределите подготовленный лук по песочной основе и залейте сливочно-яичной смесью. При желании посыпьте поверхность небольшим количеством дополнительного сыра.
Выпекайте пирог при 180 °C примерно 30–35 минут. Начинка должна схватиться, а поверхность покрыться аппетитной золотистой корочкой.
Перед нарезанием оставьте пирог на 15 минут. За это время начинка станет плотнее, а кусочки будут лучше сохранять форму.
Как разнообразить начинку
К луку можно добавить обжаренный бекон, шампиньоны, тимьян или немного зернистой горчицы. Особенно хорошо с ним сочетаются грюйер и эмменталь, однако подойдёт и обычный твёрдый сыр.
Пирог вкусен как в горячем, так и в охлаждённом виде. Хрустящие края, сливочная середина и естественная сладость лука создают необычное сочетание, благодаря которому даже самый простой овощ становится основой изысканного блюда.
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