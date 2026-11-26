Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании XIX форума «Деловые партнеры Татарстана», которое прошло в Центре уникального мастерства в Казани. Мероприятие собрало 400 татарских предпринимателей из 55 регионов России и девяти зарубежных стран.

Участники обсудили поддержку татарских сообществ, развитие предпринимательства и расширение деловых контактов. Бизнесмены из Самары, Уфы, Нижегородской области, Туркменистана и Бурятии представили проекты, направленные на сохранение культуры и традиций татарского народа. Руководитель ООО «Эмиз» Раил Фазулзянов предложил создать Союз производителей халяль-продукции для поддержки предпринимателей, работающих по нормам ислама.

Минниханов высоко оценил вклад предпринимателей в сплочение татар всего мира. «В условиях глобализации мы опираемся на вас и вместе сохраняем нашу национальную идентичность, религию, историю и исконные традиции», — подчеркнул глава республики. В завершение форума он вручил государственные награды за вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры и активную общественную деятельность, сообщили в пресс-службе раиса.