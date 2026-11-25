Сновидения, в которых умершие родственники обращаются к живым или зовут их за собой, не должны становиться причиной страха. Православный священнослужитель объяснил, почему не стоит воспринимать подобные образы как предупреждение о приближающейся беде. Об этом сообщает «Кулик».

Согласно церковному подходу, верующим не следует искать в сновидениях тайные послания или предсказания. Появление покойного может быть обусловлено сильной эмоциональной привязанностью, воспоминаниями и переживаниями, связанными с утратой близкого человека.

Вместо попыток истолковать увиденное священнослужитель рекомендовал помолиться за усопшего. Сделать это можно дома или во время посещения православного храма.

В церковной традиции существуют различные формы поминовения умерших, включая панихиды и сорокоусты. Кроме того, верующие могут подавать записки об упокоении и самостоятельно читать соответствующие молитвы.

Батюшка призвал православных не связывать содержание сновидений с будущими событиями. Гораздо важнее сохранять светлую память об ушедших родственниках и не позволять суевериям управлять собственной жизнью.