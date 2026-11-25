Борьбу с блудной страстью необходимо начинать с устранения обстоятельств, которые провоцируют нежелательные мысли. Такой совет православным верующим дал священник Валерий Сосковец, сообщает «МедиаПоток» со ссылкой на канал «Святые места».

Священнослужитель обратил внимание на то, что отношение общества к рукоблудию отличается от позиции Церкви. Современная медицина рассматривает его как естественное проявление человеческой физиологии, тогда как в православии оно относится к проявлениям блудной страсти.

Тем, кто намерен отказаться от этой привычки по духовным соображениям, батюшка рекомендовал внимательнее относиться к потребляемому контенту. В первую очередь необходимо исключить просмотр порнографических материалов.

Однако исключительно внешними ограничениями, по мнению Сосковца, обойтись не получится. Священник призвал верующих уделять время покаянным молитвам. В частности, он посоветовал обращаться к 50-му псалму, читать покаянный канон и совершать поклоны с молитвой «Боже, очисти мя грешнаго».

Священнослужитель подчеркнул, что преодоление страстей требует от человека внутренней работы, искреннего раскаяния и последовательности в своих действиях.