В РПЦ объяснили, как молиться за больного человека без «сильных» молитв
сгенерировано нейросетью
Стремясь помочь заболевшему родственнику, православные христиане нередко пытаются найти молитву, которая якобы обладает особой целительной силой. Однако подобный подход не соответствует сути христианского обращения к Богу, сообщает MiraNews.
Представители духовенства пояснили, что искренность молитвы имеет большее значение, чем выбор определенного текста. Верующий может просить о выздоровлении близкого человека своими словами или обращаться к традиционным православным молитвам.
Вместе с тем священнослужители призывают не забывать о поступках. Заболевшему человеку особенно необходимы внимание, терпение и поддержка родственников. Раздражительность и осуждение, напротив, могут усугубить его переживания.
Церковная традиция предусматривает несколько форм молитвы о здравии. Верующие могут заказать молебен, подать записку на проскомидию или принять участие в чтении акафистов. Особое место среди религиозных практик занимает Соборование.
По возможности христианам рекомендуют лично присутствовать на богослужениях, а не ограничиваться передачей имен заболевших в храм.
При этом духовная помощь должна дополнять медицинское лечение, а не заменять его. Отказываться от обращения к врачам и назначенной терапии не следует.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец