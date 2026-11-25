Желание положить в гроб любимые вещи умершего родственника не имеет оснований в православном учении. Подобные действия чаще связаны с народными обычаями и эмоциональными переживаниями близких, нежели с церковными предписаниями, сообщает «Кулик».

Во время подготовки к похоронам родственники иногда оставляют рядом с покойным фотографии, письма, украшения, деньги и предметы, которыми он особенно дорожил при жизни. Однако с точки зрения христианства материальные принадлежности после смерти человеку не требуются.

Православный погребальный обряд предусматривает использование определенных религиозных атрибутов. К ним относятся нательный крест, венчик, погребальное покрывало и икона. Последнюю, согласно описанной традиции, принято забирать перед закрытием гроба.

Отдельно верующим разъяснили, как поступать с имуществом умершего. Его одежду и другие личные принадлежности можно сохранить в семье, передать родственникам или пожертвовать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Опасения, что вещи покойного способны принести несчастье своим новым владельцам, не соответствуют православному вероучению.

Вместо соблюдения суеверий христианам рекомендуют поминать усопших в молитвах, помогать нуждающимся и совершать добрые дела в память об ушедших близких.