Благотворительный фонд «Нэфис» перечислил 10 миллионов рублей инклюзивному центру «Ярдәм» в Казани. Эти средства пойдут на поддержание условий для реабилитации и социальной адаптации незрячих людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Трёхэтажный комплекс площадью 3,8 тысячи квадратных метров оснащён бассейном, кабинетами лечебной физкультуры, массажа, эрготерапии и арт-терапии. Для восстановления двигательных функций здесь применяют современные технологии, а для незрячих посетителей работает кинозал с тифлокомментированием. Ежедневно центр может принимать около 230 человек.

Как отметил депутат Госдумы РФ, учредитель и председатель совета БФ «Нэфис» Ирек Богуславский, фонд системно поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, проект «Ярдәм» — пример комплексного подхода к созданию инклюзивной среды, и особенно ценно, что масштабная работа проведена за счёт частных пожертвований.

Фонд «Нэфис» и ранее помогал подобным организациям: в 2024 году он перечислил 200 тысяч рублей Центру реабилитации общенационального благотворительного фонда «Ярдам - Помощь» на проект «Видеть и слышать сердцем». Инклюзивный центр «Ярдәм» открылся в сентябре 2026 года при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.