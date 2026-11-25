На новогоднем столе необязательно ограничиваться привычными оливье и селёдкой под шубой. Слоёный салат «Снежная королева» привлекает внимание необычным сочетанием крабовых палочек, ветчины, кисло-сладкого яблока и нежного сыра. А воздушная белоснежная верхушка делает его настоящим украшением праздничного застолья.

Несмотря на эффектный внешний вид, салат готовится из доступных продуктов. Большинство ингредиентов не требуют предварительной термической обработки, поэтому проводить несколько часов на кухне не придётся.

Какие продукты понадобятся

крабовые палочки — 200 г;

ветчина — 200 г;

плавленый сыр — 180 г;

куриные яйца — 5 шт.;

кисло-сладкое яблоко — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

арахис — 70 г;

майонез — 150–180 г;

лимонный сок — 1 ч. л.

Для маринования лука понадобятся две столовые ложки столового уксуса 9%, четыре столовые ложки воды, чайная ложка сахара и щепотка соли.

Как подготовить ингредиенты

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их по отдельности. Крабовые палочки и ветчину нарежьте небольшими кубиками.

Плавленые сырки положите в морозильную камеру на 15–20 минут, после чего натрите на крупной тёрке. Арахис слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите.

Репчатый лук мелко нарежьте, залейте смесью воды, уксуса, сахара и соли. Оставьте на 15 минут, затем слейте маринад и слегка отожмите лук.

Яблоко очистите от кожуры, натрите и сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

В какой последовательности выкладывать слои

Для красивой подачи удобно использовать кулинарное кольцо диаметром 18–20 см. Ингредиенты распределите в следующем порядке:

Натёртый плавленый сыр. Измельчённые яичные желтки. Маринованный репчатый лук. Крабовые палочки. Натёртое яблоко. Нарезанная ветчина. Измельчённый арахис. Яичные белки.

Сыр, желтки, крабовые палочки и ветчину покройте тонкой сеточкой майонеза. Половину натёртых белков смешайте с небольшим количеством соуса, распределите поверх орехов, а оставшимися белками украсьте салат.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не утрамбовывайте ингредиенты ложкой слишком сильно. Свободно уложенные слои лучше сохраняют воздушность, а натёртые белки создают эффект свежевыпавшего снега.

Сколько должен пропитываться салат

Накройте готовый салат и уберите в холодильник на 2–3 часа. За это время ингредиенты пропитаются соусом, а слои будут лучше сохранять форму после снятия кулинарного кольца.

Перед подачей верхушку можно украсить веточками розмарина, зёрнами граната или свежей зеленью. Однако белоснежная поверхность эффектно выглядит и без дополнительных украшений.

Главная особенность «Снежной королевы» — контраст текстур и вкусов. Яблоко добавляет свежесть и лёгкую кислинку, арахис приятно хрустит, а сыр и яйца делают начинку нежной. Такой салат способен стать достойной альтернативой традиционному оливье на новогоднем столе.

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