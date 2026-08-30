Омлет получается водянистым и быстро оседает: одна привычная добавка мешает ему держать форму

Омлет может красиво подняться на сковороде, а уже через пару минут превратиться в тонкий влажный пласт. Иногда на тарелке даже появляется жидкость, хотя яйца полностью приготовились. Одна из частых причин — слишком большое количество молока, которое добавляют в яичную смесь в надежде сделать омлет нежнее и пышнее.

Немного молока действительно делает вкус мягче, но принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Если жидкости слишком много, яичная масса хуже держит структуру, а после приготовления из нее может выделяться влага. Поэтому молоко я добавляю умеренно, а пышности добиваюсь не дополнительной жидкостью, а спокойным приготовлением под крышкой.

Молоко больше не наливаю на глаз

Для омлета на две порции понадобится:

яйца — 4 шт.;

молоко — 60–80 мл;

сливочное масло — 10–15 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию.

Яйца разбиваю в миску, добавляю соль и молоко. Массу перемешиваю обычной вилкой или венчиком до однородности, но специально не пытаюсь превратить ее в густую пену.

С молоком стараюсь не перебарщивать. Если раньше его можно было плеснуть в миску прямо из пакета, то теперь я хотя бы примерно контролирую количество. Для четырех яиц небольшого количества вполне хватает.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я была уверена, что большое количество молока сделает омлет особенно нежным. Наливала его на глаз, и иногда смесь становилась почти как жидкое тесто. На сковороде омлет сначала выглядел пышным, но потом быстро оседал, а на тарелке появлялась влага. Когда стала добавлять молоко гораздо умереннее, результат оказался стабильнее».

Сильный огонь омлету не нужен

Сковороду разогреваю на среднем огне и растапливаю небольшой кусочек сливочного масла. Выливаю яичную смесь, даю нижней части немного схватиться, после чего уменьшаю нагрев.

Дальше накрываю сковороду крышкой и готовлю омлет на небольшом огне. Постоянно перемешивать его не нужно. Постепенный нагрев позволяет яичной массе приготовиться равномернее: низ не успевает сильно зажариться, пока верх еще остается жидким.

Время зависит от диаметра сковороды и толщины омлета. Обычно хватает нескольких минут. Ориентир простой: сверху не должно оставаться заметной жидкой яичной массы.

Не пытаюсь сделать его выше за счет жидкости

Если хочется действительно высокого омлета, гораздо полезнее взять сковороду меньшего диаметра, чем наливать дополнительное молоко. На широкой поверхности та же порция яичной смеси неизбежно получится тоньше.

С начинками тоже стараюсь соблюдать меру. Помидоры, грибы и некоторые овощи содержат много воды, поэтому их лучше предварительно приготовить отдельно и убрать лишнюю влагу. Иначе даже правильно приготовленный омлет может получиться мокрым.

После выключения огня оставляю омлет под крышкой буквально ненадолго, а затем сразу перекладываю на тарелку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще я долго пыталась получить высокий омлет на большой сковороде и каждый раз удивлялась, почему он получается тонким. Потом просто взяла сковороду поменьше. При том же количестве яиц омлет выходит заметно выше, и для этого совсем не приходится добавлять лишнее молоко».

Небольшое оседание после снятия с огня для омлета естественно, поэтому ждать, что он сохранит абсолютно тот же объем, что и на горячей сковороде, не стоит. Но если он каждый раз резко становится плоским и выделяет воду, стоит прежде всего посмотреть на количество жидкости в смеси.

Молока нужно ровно столько, чтобы сделать омлет нежнее, а не превратить яйца в слишком жидкую массу. Тогда он получается мягким, хорошо держит форму и не оставляет на тарелке водянистую лужицу.

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