Яблоки в шарлотку больше не режу: вынимаю середину и заполняю творогом — десерт получается порционным

Шарлотка хороша своей простотой, но иногда хочется оставить знакомое сочетание яблок и сладкого теста, а подачу сделать совсем другой. Для этого яблоки можно вообще не резать кусочками: достаточно аккуратно вынуть середину, наполнить их творожной начинкой и запечь целиком.

Получается сразу несколько порционных десертов. Снаружи яблоко становится мягким и ароматным, а внутри остается нежный творог с ванилью. Особенно удобно, что ничего не нужно нарезать после духовки — каждому достается отдельное яблоко с начинкой.

Что понадобится

На 4 порции берем:

крупные яблоки — 4 штуки;

творог 5–9% — 250 г;

яйцо — 1 штука;

сахар — 2 ст. ложки;

сметана — 1 ст. ложка;

ванильный сахар — 1 ч. ложка;

корица — ½ ч. ложки;

изюм или орехи — по желанию;

сливочное масло — небольшой кусочек для формы.

Яблоки лучше брать плотные и примерно одного размера. Слишком мягкие плоды могут быстро развалиться, пока творожная начинка еще будет доходить до нужной консистенции.

Середину вынимаю, но дно оставляю

Яблоки моем и обсушиваем. Срезаем верхушки, а затем чайной ложкой или небольшим ножом аккуратно удаляем сердцевину и часть мякоти. Получается своеобразная чашечка, но дно обязательно оставляем целым, иначе творожная начинка начнет вытекать в форму.

Стенки тоже не стоит делать слишком тонкими. Оптимально оставить примерно сантиметр мякоти — тогда яблоко хорошо держит форму и одновременно успевает пропечься.

В рецептах запеченных яблок на «Гастрономъ» фрукты также часто используют как естественную форму для творога, орехов, сухофруктов и других начинок. Это один из самых удобных способов приготовить порционный десерт без отдельного теста.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я слишком увлеклась и выскоблила яблоки почти до самой кожицы. В духовке одно из них просто лопнуло сбоку. Теперь оставляю довольно толстые стенки — десерт выглядит аккуратнее, а мякоть после запекания остается сочной».

Творожную начинку смешиваю за пару минут

Творог соединяем с яйцом, сахаром, сметаной и ванильным сахаром. Если творог крупнозернистый, его можно предварительно размять вилкой или пробить блендером — начинка получится более кремовой.

При желании добавляем немного изюма, рубленых орехов или щепотку корицы. Но слишком много дополнительных ингредиентов класть не стоит: главный вкус здесь дают именно яблоко и творог.

На «Едим Дома» творог тоже часто сочетают с запеченными яблоками и сухофруктами. Такая начинка хорошо переносит духовку и после приготовления остается достаточно плотной, чтобы ее можно было есть ложкой прямо из яблока.

Заполняю не до самого верха

Творожную массу раскладываем по яблокам, оставляя немного свободного места. Во время запекания яйцо в начинке схватится, а масса слегка увеличится в объеме.

Форму смазываем сливочным маслом и ставим яблоки достаточно плотно друг к другу. На дно можно налить 2–3 столовые ложки воды, чтобы фрукты не начали приставать к форме в первые минуты.

Отправляем десерт в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25–35 минут. Время зависит прежде всего от сорта и размера яблок: одни становятся мягкими очень быстро, другим требуется больше времени.

Самое важное — не передержать

Проверяю готовность тонким ножом. Он должен легко входить в мякоть яблока, но сам фрукт при этом не должен расползаться в форме.

Если хочется более румяной поверхности, за несколько минут до готовности можно добавить сверху буквально щепотку сахара или немного рубленых орехов. Но мне больше нравится оставить творог светлым и добавить украшение уже после духовки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Однажды я решила подержать яблоки подольше, чтобы они были совсем мягкими. Вкус остался хорошим, но достать их целиком уже не получилось. Теперь ориентируюсь не на часы, а на форму: яблоко должно легко прокалываться, но все еще стоять самостоятельно».

После духовки даю немного остыть

Сразу есть такие яблоки неудобно: и фрукт, и творожная начинка внутри очень горячие. Поэтому оставляем десерт на 5–10 минут, а уже после этого переносим на тарелки.

Сверху можно добавить немного меда, корицы, ягод или ложку густого йогурта. Если хочется подать десерт праздничнее, достаточно посыпать сахарной пудрой.

В результате получается необычная версия знакомого яблочно-творожного сочетания без отдельного пирога. Каждое яблоко уже является готовой порцией, а активной работы всего несколько минут: удалить середину, смешать начинку и отправить все в духовку.

Может быть интересно