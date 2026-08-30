Кулинария

Картофельное пюре осталось со вчера: добавляю яйцо и сыр — через 15 минут тарелка пустая

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашнее картофельное пюре можно превратить в ...

Про Казань

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После ужина нередко остается немного картофельного пюре. Просто разогревать его на следующий день не очень хочется: оно становится плотнее и уже не такое нежное, как сразу после приготовления. Поэтому я использую его как основу для картофельных лепешек — добавляю яйцо, сыр и немного муки.

Главное удобство этого рецепта в том, что картофель уже полностью готов. Ничего не нужно чистить, варить и разминать: смешиваю продукты, формирую небольшие лепешки и отправляю их на сковороду. Внутри они остаются мягкими, а снаружи появляется румяная сырная корочка.

На тарелку пюре беру одно яйцо

Для приготовления понадобится:

  • картофельное пюре — 350–400 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • твердый сыр — 70–100 г;

  • мука — 2–3 ст. ложки;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Лучше всего подходит холодное пюре из холодильника. За ночь оно становится плотнее, поэтому из такой массы проще сформировать лепешки. Если картофель изначально готовился с маслом и молоком, дополнительно ничего добавлять не нужно.

Сыр натираю на крупной терке и отправляю к пюре. Туда же разбиваю яйцо, добавляю немного перца и две ложки муки. Все перемешиваю до однородности. Масса должна оставаться мягкой, но при этом держать форму.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Этот рецепт у меня появился именно из-за оставшегося после ужина пюре. На следующий день разогревать его уже никто особенно не хотел, а выбрасывать было жалко. Добавила яйцо, немного сыра и обжарила лепешки — в таком виде картошка со стола исчезла гораздо быстрее».

Много муки не добавляю

Здесь важно не пытаться сделать картофельную массу такой же плотной, как обычное тесто. Чем больше муки, тем тяжелее получаются готовые лепешки. Я сначала добавляю две ложки и только потом смотрю на консистенцию.

Если пюре было довольно жидким, можно добавить еще одну ложку. Формировать лепешки удобнее слегка влажными руками — тогда картофель практически не прилипает.

Делаю заготовки толщиной примерно 1–1,5 сантиметра. Слишком тонкие могут получиться суховатыми, а очень толстым понадобится больше времени, чтобы хорошо прогреться внутри.

Обжариваю до румяной корочки

Сковороду разогреваю с небольшим количеством растительного масла и выкладываю картофельные лепешки. Огонь оставляю средним: при слишком сильном нагреве поверхность быстро подрумянится, а сыр внутри не успеет нормально расплавиться.

Обжариваю примерно 3–4 минуты с одной стороны. Когда снизу появилась уверенная золотистая корочка, аккуратно переворачиваю и готовлю еще несколько минут.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я сначала делала такие лепешки совсем тонкими, чтобы они приготовились быстрее, но результат мне понравился меньше — середина получалась суховатой. Теперь оставляю их потолще и жарю на среднем огне. Тогда сверху получается корочка, а внутри остается мягкое картофельное пюре с расплавленным сыром».

Подаю сразу со сковороды

Готовые картофельные лепешки лучше есть горячими. Особенно хорошо к ним подходит сметана или натуральный йогурт, а если хочется полноценного ужина, рядом можно положить свежие овощи.

В итоге вчерашнее пюре не приходится ни выбрасывать, ни снова подавать в качестве того же самого гарнира. Яйцо помогает картофельной массе держать форму, сыр добавляет вкус и тянущуюся середину, а на приготовление всей сковороды уходит около 15 минут.

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