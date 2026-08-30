Курица покрывается бледной кожей вместо хрустящей корочки: мешает одна незаметная деталь перед духовкой
Про Казань
Запеченная курица может быть полностью готовой и сочной внутри, но выглядеть при этом бледной и словно вареной. Особенно обидно, когда ждешь румяную хрустящую кожу, а она остается мягкой даже после долгого времени в духовке. Частая причина — лишняя влага на поверхности курицы перед запеканием.
Если кожа мокрая, в первые минуты в духовке вода начинает испаряться. Вместо быстрого подрумянивания поверхность некоторое время фактически пропаривается. Поэтому перед специями и маслом курицу лучше хорошо обсушить бумажными полотенцами.
Курицу сначала обсушиваю
Для приготовления понадобится:
курица или куриные бедра — около 1 кг;
растительное масло — 1–2 ст. ложки;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
паприка — 1 ч. ложка;
сушеный чеснок — 0,5–1 ч. ложки.
Курицу достаю из упаковки и тщательно промокаю бумажными полотенцами со всех сторон. Особое внимание уделяю именно коже: на ней не должно оставаться заметных капель воды.
Только после этого добавляю соль, специи и небольшое количество масла. Слишком много масла тоже не нужно — достаточно тонкого слоя, который поможет специям распределиться по поверхности.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я почти сразу после мытья натирала курицу специями и отправляла в духовку. Внутри она получалась нормальной, а вот кожа часто оставалась мягкой и бледной. Когда стала сначала хорошо промокать ее полотенцами, корочка начала появляться гораздо быстрее».
В форму не наливаю лишнюю жидкость
Курицу выкладываю в форму кожей вверх. Если готовлю отдельные бедра или голени, стараюсь оставлять между кусочками небольшое расстояние.
Сразу заливать форму водой, бульоном или большим количеством маринада не стоит, если главная цель — получить именно хрустящую поверхность. Жидкость создает дополнительный пар, и кожа снова размягчается.
Духовку заранее разогреваю до 200–210 градусов. Ставить курицу в холодную духовку тоже нежелательно: при медленном нагреве поверхность дольше остается влажной.
В конце проверяю именно корочку
Кусочки курицы запекаю примерно 35–45 минут в зависимости от размера. Целой тушке понадобится значительно больше времени.
Если мясо уже практически готово, а поверхность хочется сделать румянее, последние несколько минут можно немного повысить температуру или использовать режим верхнего нагрева, внимательно следя, чтобы кожа не начала гореть.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я пробовала просто держать курицу в духовке подольше, надеясь, что кожа сама станет хрустящей. Иногда она действительно темнела, но мясо к этому моменту уже начинало подсыхать. Гораздо надежнее оказалось убрать влагу еще до запекания и отправлять курицу только в хорошо разогретую духовку».
После духовки курице даю постоять несколько минут и только потом подаю. Если сразу плотно накрыть ее фольгой, горячий пар снова размягчит корочку, поэтому лучше оставить поверхность открытой.
Хрустящая кожа получается не столько из-за большого количества масла или специальных маринадов, сколько из-за правильной подготовки. Хорошо обсушенная поверхность и высокая температура в начале запекания заметно меняют результат.
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