Новости Татарстана

В Татарстане анонсировали масштабные мероприятия к 90-летию Минтимера Шаймиева

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Свой 90-летний юбилей Минтимер Шаймиев встретит в 2027 году, и Татарстан уже готовит для него серию торжеств. Анонс прозвучал на приёме в честь Дня Республики в «Казань Экспо» — сам первый президент республики, а ныне госсоветник, находился в зале.

Раис РТ Рустам Минниханов назвал Шаймиева «нашим старшим» и Героем Труда, напомнив, что именно он заложил фундамент современного Татарстана. «Если мы говорим о празднике, всегда надо помнить, откуда это начиналось. Здесь вместе с нами наш старший, Герой Труда Минтимер Шарипович, который заложил основу нашей республики в том формате, который сегодня есть», — передали слова главы региона в пресс-службе. Минниханов добавил, что в юбилейный год запланировано множество самых разных событий.

Заслуги Шаймиева, по словам Раиса, признают далеко за пределами республики. «Он не только для Татарстана, но и для всей России сделал очень много», — подчеркнул Минниханов.

На приёме также присутствовали вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Каранкевич зачитал поздравление Александра Лукашенко и подтвердил: Минск намерен укреплять торгово-экономические связи с Татарстаном. Файзуллин же похвалил темпы строительства в республике и назвал местную управленческую модель образцовой.

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